عقد

قال مقربون من مسؤول بارز في أحد أندية دوري المحترفين لكرة القدم إن إدارة النادي تدرس، بالتشاور مع مدرب الفريق، عدم تجديد عقد لاعب أجنبي كبير، لتراجع مستواه الفني، وعدم ظهوره بالأداء المقنع منذ تعاقد النادي معه.

شكوى

لاعب أجنبي في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين اشتكى عدم اللعب في مركزه، ما دفعه للجلوس مع المشرف العام على الكرة بالنادي لبحث الأمر مع المدرب، خصوصاً بعد الانتقادات التي تعرض لها اللاعب في الفترة الأخيرة.

مدرب

مدرب في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين تسعى إدارة ناديه للتجديد له لموسمين، على الرغم أنه لايزال في عقده موسم واحد، إلا أن تألق الفريق ونتائجه الإيجابية، وتلقيه عروضاً من أندية أخرى، دفعت النادي لفكرة التجديد، مع وعد من جانب المدرب بالرد على العرض في نهاية الموسم.