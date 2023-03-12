3 ميداليات لـ «الشارقة للمرأة» في البطولة العربية للقوس والسهم

حصدت نجمات نادي الشارقة الرياضي للمرأة ثلاث ميداليات متنوّعة، ضمن منتخب الإمارات، وذلك في منافسات البطولة العربية للقوس والسهم، المقامة داخل الصالات في العراق بمشاركة عربية واسعة.

حصدت الميداليات الثلاث: عائشة جاسم آل علي (ذهبية القوس المحدب)، وآمنة العوضي (فضية القوس المركب)، وحصة العوضي (برونزية القوس المحدب).

وأعربت إدارية فريق القوس والسهم في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، نور ذياب، عن سعادتها بالحصاد المميز لنجمات النادي مع منتخب الإمارات، منوّهة إلى أن النتيجة تعد إنجازاً لعموم لعبة القوس والسهم في الإمارات، وانعكاساً عملياً لمستوى الاهتمام باللعبة. ولفتت نور ذياب إلى أن نجمات النادي قدمن أداءً مميزاً قادهن إلى اعتلاء منصّة التتويج، وأثنت على دور أعضاء الجهازين الفني والإداري في تحقيق الإنجاز الإماراتي في البطولة.