الشارقة يدخل اختبار بطل «آسيا» في «خليجي اليد»

يخوض فريق الشارقة الساعة الخامسة والنصف عصر اليوم، مواجهة قوية تجمعه مع بطل آسيا فريق الكويت الكويتي، في ثانية جولات بطولة الخليج لكرة اليد الـ39 لأبطال الكؤوس، والمقامة حالياً على صالة مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة، والممتدة حتى 17 الجاري. وتشهد الجولة ضمن المجموعة ذاتها، لقاء الصفا السعودي والأهلي البحريني الذي ينطلق السابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ويبحث الشارقة بعد تعادله في مباراته الافتتاحية أول من أمس أمام الصفا السعودي (24-24)، عن تقديم مباراة قوية أمام الكويت متصدر المجموعة، بعد فوز الأخير في مباراته الأولى على الأهلي البحريني (27-20)، خصوصاً أن نظام البطولة يقضي باقتصار التأهل إلى نصف النهائي على أصحاب المركزين الأول والثاني لكلتا المجموعتين.

وقال مشرف كرة اليد في نادي الشارقة جاسم محمد لـ«الإمارات اليوم»: «التسرع في إنهاء الهجمات وغياب التركيز جعلا الفريق يفرط في فوز سهل أمام الصفا، ونعلم تماماً أننا نواجه خصماً قوياً في مباراتنا الثانية أمام بطل آسيا الكويت المدعم بثلاثة لاعبين محترفين على مستوى عالٍ».

وأوضح: « نحن مطالبون في لقاء الكويت بأن ندخل المباراة بتركيز عالٍ أمام فريق يملك خبرات ولاعبين على مستوى عالٍ».

واختتم: «رغم صعوبة المهمة أمام الكويت، فإن حظوظنا لاتزال قائمة في التأهل إلى نصف النهائي، خصوصاً أننا سنلتقي الأهلي البحريني في ختام دور المجموعات».

• بطولة الخليج لكرة اليد تقام في ضيافة البحرين، وتستمر حتى 17 الجاري.