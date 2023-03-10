3 نسخ لبطولة "محاربي الإمارات" الأسبوع المقبل في أبوظبي

تتجه أنظار عشاق ومحبي رياضة الفنون القتالية المختلطة الأسبوع المقبل إلى صالة الاتحاد ارينا بجزيرة ياس في ابوظبي، لمتابعة 3 نسخ جديدة من بطولة محاربي الامارات، الافريقية 38 والدولية 39 والعربية40، بتنظيم شركة بالمز الرياضية. ويتصدر المشهد نزالا قويا يجمع بين الأردني علي القيسي الذي يدافع عن لقب وزن الخفيف مع المصري أحمد فارس في لقاء ثأري لان فارس خسر أمام البطل في النسخة 29 من البطولة، وكما يلتقي في النزال الرئيس الثاني الكويتي عبدالله البوشهري والمغربي بدرالدين دياني في وزن المتوسط.

وتبدأ المنافسات الجمعة المقبل بالنسخة الافريقية والتي تشهد 11 نزالا قويا بمشاركة 22 مقاتلا ومقاتلة وتشهد المنافسة نزالين رئيسين الأول يجمع المغربي عماد بو عمري و سيلفستر شيبفمبو من زيمبابوي، ويلتقي في الثاني كيفن عم من جزر القمر والمصري عبدالوهاب سعيد. اما النزال الرئيس في النسخة الدولية التي تقام 18 الجاري، فيجمع بين الكازاخستاني بوكدوس اولجاباي على وزن الديك والنمساوي محمد ماتشييف على الريشة. وأكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة في تصريح صحافي اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق النسخ الثلاث.