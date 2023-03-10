شعار «فولكس واجن» يزيّن قمصان الوحدة

أعلنت شركة الوحدة لكرة القدم عن شراكة جديدة مع مجموعة «علي وأولاده»، لتصبح «فولكس واجن» راعياً رسمياً للنادي، في صفقة سيظهر بموجبها شعار شركة السيارات الألمانية على قمصان الفريق الأول في كل البطولات.

وتسهم الشراكة مع «علي وأولاده» في ترسيخ مكانة نادي الوحدة في عالم الاستثمار، لما يملكه من ارتباط قوي بالمجتمع في العاصمة أبوظبي.

وفي معرض تعليقه على الاتفاقية، ثمّن العضو المنتدب لنادي الوحدة، خالد الهنائي، هذه الشراكة، قائلاً: «انضمام شريك مرموق يتمتع بسُمعة مميزة، مثل (علي وأولاده)، دليل على أننا نسير على الطريق الصحيح، حيث نضع نصب أعيننا النجاح على كل الصعد، وليس الرياضي فحسب».

وأضاف: «يجذب نادي الوحدة اهتمام الرعاة من مختلف القطاعات، الصحية والثقافية والتجارية، ما يعكس أهمية هذا الصرح في الوصول إلى شريحة كبيرة من المجتمع في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي».

من جهته، أعرب المدير العام لشركة «علي وأولاده للسيارات»، محمد الظاهري، عن فخره برعاية نادي الوحدة لكرة القدم بعلامة «فولكس واجن» التجارية، وقال: «يلعب نادي الوحدة دوراً رئيساً في بناء المجتمع، والجمع بين الناس من خلال حبهم للرياضة».

وأضاف: «إن الشراكة مع نادي الوحدة لكرة القدم هي شهادة على التزامنا برؤية دولة الإمارات في تعزيز وتطوير قطاع الرياضة».