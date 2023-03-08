مجلس دبي الرياضي يحتفل باليوم العالمي للمرأة

احتفل مجلس دبي الرياضي أمس بيوم المرأة العالمي من خلال الملتقى الخاص الذي نظمه لمنتسباته من السيدات وعدد من كبار المواطنات، في مقره بحي دبي للتصميم بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ونادي ذخر الاجتماعي التابع لهيئة تنمية المجتمع.

وحضر اللقاء أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة.

وأشاد سعيد حارب بدور المرأة، في دعم مسيرة الرجل، إلى جانب قيامها بدورها المهني والحياتي على أكمل وجه.

وقال: «نجتمع اليوم في لقاء يتجدد كل عام ويحمل الكثير من المعاني والقيم الإنسانية والمشاعر النبيلة للمرأة ولكافة أدوارها في الحياة، اذ نحتفل بيوم المرأة العالمي، لنجدد التعبير عن امتناننا بدورها البارز في حياة كل فرد منا وأيضاً دورها في مسيرة الوطن وسعادة أفراد المجتمع، فالمرأة الآن لم تعد نصف المجتمع، بل أصبحت كل المجتمع، فهي مصدر السعادة والدفء الأسري».

وأضاف: «قيادتنا الرشيدة تؤكد دائماً وتعمل على تمكين المرأة في جميع المؤسسات الإماراتية، وباتت المرأة الإماراتية تتبوأ مناصب قيادية مهمة في معظم قطاعات الحياة، ونحن في مجلس دبي الرياضي، فخورون بالكوادر النسائية الموجودة معنا، اللاتي يمثلن إضافة كبير للعمل بالمجلس، فهن يحققن نجاحاً كبيراً في العمل ويقدمن نموذجاً للمرأة العاملة، ونموذجاً للنجاح في حد ذاته، ونجاحهن يعد تأكيداً للدور الكبير الذي تقوم به المرأة للعمل وللمجتمع ككل، ونتمنى التوفيق لكل منتسبات المجلس، ولجميع النساء».

وتم خلال الملتقى استعراض أهم إنجازات المرأة في الرياضة ونجاحها في الجمع بين العمل الرياضي والعمل المجتمعي، كما تم الإعلان عن إطلاق مجموعة من البرامج وورش العمل والأنشطة والفعاليات الرياضية المخصصة لكبار المواطنات التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الأندية الخاصة من أبرزها نادي دبي للسيدات الذي سيخصص دخولاً مجانياً لكبار المواطنات في يوم السعادة العالمي الذي يصادف يوم 20 من كل شهر طوال عام 2023 كما أنه أطلق بطاقة عضوية خاصة لكبار المواطنات لكي يتمكنّ من الاستفادة من مرافق النادي طوال العام، وفي ختام الملتقى تم تنظيم مسيرة للمشي على المضمار الخاص بمجلس دبي الرياضي.

وينظم مجلس دبي الرياضي سنوياً العديد من الفعاليات الرياضية المخصصة للسيدات على مدار العام من بينها دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات وماراثون دبي للسيدات، وغيرها الكثير من الفعاليات والمبادرات المخصصة للمرأة وتستفيد منها النساء من مختلف الأعمار والجنسيات.

• الملتقى استعرض أهم إنجازات المرأة في الرياضة ونجاحها في الجمع بين العمل الرياضي والعمل المجتمعي.