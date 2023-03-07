الكشف عن المواعيد النهائية للمشاركة في دورة ند الشبا

تُوَاصِل اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية» استقبال طلبات التسجيل للمشاركة في الألعاب الرياضية للنسخة الـ10 من الدورة التي تقام خلال شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن ثماني ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، البادل تنس، الجوجيتسو، القوس والسهم، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان أمس إن التسجيل يستمر في كل الألعاب الرياضية إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للدورة www.nasst.ae والذي يمكن من خلاله الحصول على المعلومات وشروط المشاركة.

ومن المقرر غلق باب التسجيل في بطولة البادل يوم 19 الجاري، والتي تتضمن ست فئات تندرج تحت الفئات المحلية والفئات الدولية، والفئة المزدوجة المفتوحة الإماراتيين والمقيمين، وفئة الناشئين تحت 16 سنة، فيما تتضمن الفئات الدولية كلاً من الفئة الذهبية وفئة المنتخبات الدولية.

وستقام منافسات الأدوار التأهيلية لبطولة البادل خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس الجاري بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

ويتأهل أفضل 16 زوجي إلى الأدوار النهائية التي تقام خلال الفترة من 23 مارس وحتى التاسع من أبريل المقبل بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة.

وحددت اللجنة المنظمة مواعيد غلق باب المشاركة والفئات المسموح فيها ببقية الألعاب الرياضية على النحو التالي:

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