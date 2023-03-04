«كاستم شو 2023» يجمع محبي السيارات في مدينة «إكسبو»

كشفت اللجنة المنظمة للدورة الثامنة من معرض (كاستم شو- الامارات) 2023 عن مفاجأت مثيرة وجديدة لمحبي وعشاق رياضة السيارات المعدلة وذلك بتنظيمها عدد من الفعاليات الرياضية على هامش الدورة الثامنة للمعرض والذي تبدأ فعالياته يوم الجمعة المقبل في مدينة اكسبو دبي ويستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.

ويعد معرض كاستم شو الإمارات 2023 الحدث الأضخم والأكبر في المنطقة والشرق الأوسط والذي يلامس شغف ورغبات عشاق رياضة السيارات والدراجات المعدلة بمختلف أنواعها كلاسيك ورياضية، كما يعد متنفسا لطرح الأفكار الجديدة والابتكارات المفيدة التي تتوافق مع المعايير العالمية في الامن والسلامة وتضمن ممارسة أمنة تواكب وتتماشى مع أهداف القيادة الرشيدة بإعلان 2023 «عام الاستدامة» في الإمارات تحت شعار «اليوم للغد».

وقال جمال صالح بن لاحج الرئيس التنفيذي لمعرض كاستم شو -الامارات 2023 «نسعد كثيرا باستقبال وإحتضان المواهب وعشاق رياضة السيارات المعدلة والتي تستهوي الكثير من فئات المجتمع وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة من المعرض في مقر مدينة اكسبو 2020 دبي بالقرب من ساحات العرض واجنحة المؤسسات والشركات».

وأكد الرئيس التنفيذي للمعرض أن اللجنة المنظمة لمعرض (كاستم شو -الامارات 2023 ) رصدت جوائز مالية تزيد عن نصف مليون درهم للفائزين والمتفوقين في المسابقات المختلفة والتي يزيد عددها عن 50 مسابقة في مختلف التخصصات حيث يصاحب كل موسم الكثير من الإثارة والترقب لدى عشاق ومحبي رياضة السيارات المعدلة لتعدد الفعاليات والعروض والأنشطة.

وقال بن لاحج «حريصون نحن في كاستم شو الامارات على فتح الابواب أمام من مختلف شرائح المجتمع من أصحاب الهوايات في هذا النطاق لإشباع شغفهم بأفضل طريقة سواء بمشاهدتها أو المشاركة لاستعراض السيارات المعدلة في جولات “دريفت” والاستعراض الحرة ومسابقة (الشل)».

واضاف بن لاحج ان فريق التحكيم المكلف بقيادة الخبير الوطني عمر الكاش يشرف على ادارة هذه المسابقات قد وضع النقاط على الحروف من خلال إجتماعاته المتواصلة والمستمرة مع المتسابقين لاستجلاء آرائهم والاجابة على استفساراتهم فيما يخص المسابقات وتفاصيل المشاركة وايضا الشروط واللوائح.