القايد يحرز ذهبية 400 متر في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»

فاز لاعب المنتخب الوطني، البطل البارالمبي محمد القايد، بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر على الكراسي المتحركة رجال الفئة تي 34، ضمن دولية فزاع لألعاب القوى لأصحاب الهمم «الجائزة الكبرى – دبي 2023»، التي يشارك فيها 700 لاعب ولاعبة من 66 دولة، والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وحصل على المركز الثاني والميدالية الفضية التونسي وليد كتيلة، فيما ذهب المركز الثالث إلى الكندي أوشن سمينك.

وحلّقت مريم الزيودي بفضية دفع الجلة «سيدات» الفئة إف 40، فيما كان المركز الأول من نصيب الجزائرية نورهين الحاج، بينما ذهب المركز الثالث إلى الأوزبكية مدينة موكتوروفا. ورفع المنتخب الوطني حصيلته إلى خمس ميداليات ملونة (ذهبية وفضيتان وبرونزيتان)، بعد أن أضاف ميداليتين في اليوم الثاني عن طريق إنصاف النعيمي، التي حصدت الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة الفئة تي 34 «سيدات» على الكراسي المتحركة، فيما ذهب المركز الأول للصينية ليجوان زو، وحصلت السعودية سارة الجمعة على المركز الثالث، فيما فازت بطلة المنتخب الوطني مريم الزيودي ببرونزية رمي القرص «سيدات» الفئة إف 40، 41، 44، خلف الصينية جوان ياو صاحبة المركز الثاني، فيما ذهب المركز الأول إلى التونسية روعة تليلي.