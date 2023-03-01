165 ألف درهم جوائز بطولة دبي لصيد الأسماك

تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك 2022-2023 والمخصصة لفئتي (كنعد وسكل)، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2022-2023، وبالتزامن مع معرض دبي العالمي للقوارب 2023.

ورصد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لمنافسات هذه الجولة مبلغ 165 ألف درهم كمجموع جوائز للمشاركين في هذه الجولة، حيث سيخصص مبلغ 135 ألف درهم للفائزين من المركز الأول وحتى العاشر بينما تم تخصيص مبلغ 30 ألفاً لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى للمشاركين في منافسات فئة السكل.

وسيحصل صاحب المركز الأول في منافسات فئة الكنعد على مبلغ قدره 25 ألف درهم ويحصل الثاني على 20 ألفاً والثالث على 18 ألفاً والرابع (15) والخامس (14) والسادس (12) والسابع (10) والثامن (8) والتاسع (7) والعاشر (6)، فيما سينال صاحب المركز الأول في منافسات فئة السكل مبلغاً قدره 15 ألف درهم والثاني على 10 آلاف والثالث على 5000 درهم.