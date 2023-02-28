لجنة الانضباط في اتحاد الكرة تصدر عقوبات بحق أندية ولاعبين

عقدت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبحضور نائب رئيس اللجنة حمدان الزيودي وأعضاء اللجنة حسن الشيباني وسلمان الطويل وبدر خميس ومقرر اللجنة شادي مدحت، إذ قررت اللجنة توجيه عقوبة لفت النظر لفريق سيتي، لمخالفته قواعد تسجيل اللاعبين في قائمة مباراته أمام فريق الجزيرة الحمراء في مسابقة دوري الدرجة الأولى.

وغرمت نادي العروبة بمبلغ وقدره ألف وسبعمائة وخمسون درهم، بسبب حصول لاعبيه على سبع بطاقات صفراء في مباراته أمام نادي الجزيرة الحمراء في مسابقة دوري الناشئين تحت 16 عاماً (ب).

واعتمدت لجنة الانضباط نتيجة مباراة التعاون والنصر في مسابقة دوري الأشبال تحت 13 عاماً (ب)، بخسارة أشبال التعاون للمباراة، لتناقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين، وتغريمه مبلغ وقدره خمس ألاف درهم بسبب تكرار وقوع المخالفة.

وفي مسابقة دوري الأشبال تحت 12 عاماً (أ)، قررت اللجنة منع مدرب أشبال العين ماركو سيكوس من مرافقة فريقه لمده خمس مباريات وتغريمه 10 الاف درهم بسبب تصرفه غير الرياضي مع مدرب حراس الفريق المنافس، واتخذت العقوبة والغرامة المالية ذاتهما مع مدرب حراس الظفرة مسفر الحمادي للسبب نفسه.