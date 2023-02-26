شباب الأهلي والعين يكسبان رهان انطلاق ختام دوري اليد

حقق فريقا شباب الأهلي والعين، أمس، انتصارين مستحقين في الجولة الافتتاحية من الدور الختامي في بطولة دوري "أقوياء اليد"، عقب فوز "فرسان دبي" على الجزيرة بنتيجة "26-21"، و"الزعيم العيناوي" على حساب مليحة جاء بواقع "24-23".

واستهلت الجولة أول من أمس، بفوز الشارقة على النصر "27-19"، والوصل على دبا الحصن "22-18".



وفرض شباب الأهلي نفسه شريكاً على الشارقة في صدارة الترتيب برصيد خمسة نقاط لكل منهما، بفارق النقطة الواحدة عن العين في المركز الثالث، والنقطتين عن الوصل رابع الترتيب، واحتل النصر المركز الخامس برصيد النقطتين، وتشاركت فرق الجزيرة ومليحة ودبا الحصن المركز الأخير برصيد النقطة الواحدة.



وقضى نظام بطولة دوري الموسم الحالي، بأن تقام من ثلاثة أدوار، بداية من التمهيدي الذي أقيم بنظام الدوري من مرحلة واحدة، تحدد من خلال نتائجه ترتيب مجموعتي الدور ما قبل الختامي الذي تم خلاله منح متصدري المجموعتين في ختام هذا الدور فريقي الشارقة وشباب الأهلي نقاط اعتبارية (نقطتين)، مقابل نقطة واحدة للوصيفين النصر والعين، رحلت معها إلى الدور الختامي، فيما فرض على الأندية التي حلت بالمركزين الثالث والرابع في مجموعتيها في الدور ما قبل الختامي (لجزيرة ومليحة ودبا الحصن والوصل)، استهلال المرحلة الأخيرة (الدور الختامي) برصيد صفر نقطة، مع الإبقاء على حظوظها في المنافسة على اللقب، كون هذا الدور يقام مجدداً بنظام الدوري من مرحلة واحدة، يتحدد من خلاله هوية البطل.