ناصر بن حمد يهدي البحرين بطولة العالم للقدرة.. والإماراتي ملهوف ثانياً

فاز الفارس الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بلقب بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً في قرية بوذيب الدولية بأبوظبي، اليوم السبت، بمشاركة 122 فارساً وفارسة من 36 دولة، ليهدي البحرين اللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها بالبطولة، وذلك بحضور ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي تابع مجريات السباق وتتويج البحرين باللقب.

وحصل الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على المركز الأول على صهوة الجواد "داركو لو ماجوري" بعدما جاء في المركز الخامس في المرحلة الأولى ثم تقدم إلى المركز الثاني في المرحلة الثانية وتراجع إلى الخامس في المرحلة الثالثة وحافظ على المركز نفسه في المرحلة الرابعة ثم تقدم إلى الوصافة مجدداً في المرحلة الخامسة قبل أن يقفز إلى الصدارة في المرحلة السادسة، بينما جاء في المركز الثاني حامل لقب النسخة الماضية سالم محمد ملهوف على صهوة الجواد "بوليو بلو سو"، وتبعه في المركز الثالث حامل لقب نسخة 2016 الإسباني جوما بونتي داشس على صهوة الجواد "إيكو فولز".