عصبية

شكا لاعب أجنبي العصبية الزائدة في التعامل من جانب نجم الفريق، مشيراً إلى أنه كلما حاول المراوغة أو التسديد على المرمى يصرخ نجم الفريق في وجهه، ما جعله يشعر بالضيق ويشكو إلى الجهاز الفني.

كهربا

كشفت تقارير إعلامية في مصر أن نادي الشارقة طلب التعاقد مع لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم «كهربا» في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك خلال استقبال رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، لوفد من الشارقة زار النادي المصري أول من أمس.

راحة

تحرص زوجة أحد اللاعبين العرب بدوري أدنوك للمحترفين على استقبال زوجها عقب انتهاء لقاءات الدوري، لكي تقله بسيارتها من ملعب المباراة للمنزل، في موقف متكرر هذا الموسم للتخفيف عليه من الإرهاق بعد المباريات.

مغادرة

يخشى مسؤولو أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين على مدربهم من مغادرة النادي في نهاية الموسم الجاري، بعدما تلقّى عرضاً مغرياً من أحد الأندية الخليجية، ما دفع بإدارة النادي للحديث مع المدرب بخصوص هذا العرض، على الرغم من أن المدرب يرتبط بعقد مع النادي الموسم المقبل.

لاعب

اضطر لاعب مغربي بدوري أدنوك للمحترفين إلى مغادرة ناديه من الأبواب الخلفية، لوجود أعداد من مشجعين مغاربة، تكرّر وجودهم في المباريات التي تُقام على ملعب ناديه، يطلبون التصوير معه والحصول على قميصه.

فرصة

كشف لاعب صاعد بأحد أندية دوري المحترفين لمقربين منه، أنه أهدر ما وصفها بـ«فرصة العمر» في الانتقال إلى أحد الأندية الكبيرة في الدوري، الذي قدّم له عرضاً مغرياً خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة، بعد المستوى المتطور الذي قدمه مع ناديه في الفترة الأخيرة.

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