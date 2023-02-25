20 فعالية رياضية تشد الأنظار في دبي

تشهد دبي تنظيم 20 فعالية رياضية دولية ومحلية تنافسية ومجتمعية متنوّعة، تُقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف المناطق بدبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري. وتتصدر النسخة الـ14 من «كأس دبي الذهبية للبولو» قائمة الفعاليات الدولية التي تستضيفها دبي وتقام في ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي بمشاركة ثمانية فرق هانديكاب 20 جول وتستمر حتى 4 مارس المقبل، وتصنف البطولة في المركز الثاني كأعلى بطولات البولو على مستوى العالم.

وتنطلق غداً النسخة الـ14 من بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم (الجائزة الكبرى – دبي 2023)، التي تُقام بمشاركة 700 لاعب ولاعبة من 66 دولة، وتستمر حتى 2 مارس. كما تنطلق غداً النسخة 31 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال التي تستمر حتى 4 مارس المقبل، على أن تختتم اليوم منافسات النسخة الـ23 من «تنس السيدات»، والتي تشارك فيها 17 من بين أفضل 20 لاعبة في التصنيف العالمي.

وتختتم اليوم بطولة الألعاب المدرسية العالمية بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من 19 مدرسة من مختلف دول العالم.

ويتنافس أكثر من 1500 عداء في سباق قناة دبي المائية للجري اليوم، كما يُقام سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

وتتواصل منافسات الدوري اللبناني لكرة السلة للسيدات، إلى جانب العديد من البطولات والفعاليات المختلفة الدولية والمحلية.

• كأس دبي الذهبية للبولو تُقام حتى 4 مارس المقبل، وتعتبر ثاني أبرز بطولة في العالم.