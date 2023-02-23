أبوظبي تستضيف 5 بطولات بحرية في 4 أيام

تستعد أبوظبي، خلال نهاية هذا الأسبوع، لاستقبال خمس بطولات بحرية تنظم على كاسر الأمواج، والتي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ابتداءً من اليوم وحتى الأحد المقبل.

وتنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، والتي تستمر لأربعة أيام، فيما يقام يوم الجمعة سباق ربدان للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، ويسجل كاسر الأمواج يوم السبت انطلاق الجولة الأولى من بطولة الإمارات للموتوسيرف، ثم انطلاق سباق الأكاديمية للتجديف الحديث يوم الأحد على كاسر الأمواج أيضاً، وفي اليوم نفسه إقامة سباق الإبحار الشراعي لقوارب الليزر والأوبتيمست.

من جهته، أكد مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سالم الرميثي، أن إقامة خمس بطولات بحرية في الأسبوع نفسه، هو تحد كبير للكوادر التنظيمية في النادي من حيث الإشراف على البطولات وتنظيمها، إضافة إلى العدد الكبير من المشاركين في المنافسة.