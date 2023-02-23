المكتب التنفيذي البارالمبي يبحث إعداد جيل جديد من اللاعبين

عقد المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، برئاسة محمد الهاملي، اجتماعه الأول بنادي الثقة للمعاقين بالشارقة، تزامناً مع ملتقى الشارقة الدولي المقام حالياً بمشاركة 69 لاعباً ولاعبة من أندية (أبوظبي، العين، خورفكان، عجمان، دبي، والثقة) لأصحاب الهمم.

وناقش الاجتماع المستجدات الخاصة برياضة أصحاب الهمم، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، حيث اطلعوا على خطة إعداد المنتخبات الوطنية للموسم الرياضي الحالي لعام 2023، ومناقشة خطط إعداد اللاعبين الناشئين الموهوبين للمشاركة في الاستحقاقات الدولية، وإعداد جيل جديد من اللاعبين، كما تمت مناقشة خطة إعداد المعسكرات والمحافل الدولية القادمة، على رأسها الإعداد للمحفل البارالمبي بباريس 2024.

حضر الاجتماع كل من: نائب الرئيس الدكتور طارق بن خادم، والأمين العام ذيبان المهيري، والأمين المالي الدكتور عبدالرزاق بني رشيد، ورئيس لجنة الاتصال والتعاون الدولي عبدالله الفلاسي، والمدير الفني للجنة صالح الرياحي.