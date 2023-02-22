طبيب برشلونة يزور «فيفا دبي» ويطمئن على حالة ريان يسلم

اطمأن المستشار الطبي لنادي برشلونة الإسباني الجراح الإسباني الشهير رامون كوجات، خلال زيارته لمركز «فيفا» الطبي المتميز في دبي على الحالة الصحية للاعب نادي الشارقة ريان يسلم، بعد شهر من إجراء جراحة على الركبة في برشلونة الشهر الماضي.

وأبدى كوجات خلال الزيارة ارتياحه لسير مرحلة تأهيل ريان يسلم بما يسهم في حسن التعافي، والعودة إلى الملاعب في أفضل الظروف، كما ثمن أخصائي جراحة الإصابات الرياضية، والذي يملك شهرة عالمية واسعة، وسبق له إجراء جراحات ناجحة لعدد من كبار نجوم الكرة في العالم مثل يوهان كرويف ولويس سواريز وبيب غواردويلا وجيرارد بيكيه، الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها مركز «فيفا» في دبي، بما يساعد اللاعبين المصابين على تطبيق أفضل البرامج التأهيلية، والتعافي بشكل صحي، واستئناف المشوار الرياضي بقوة.

وقال مركز «فيفا» الطبي المتميز في دبي في بيان صحافي، إنه وجد خلال الزيارة كذلك الجراح الهولندي روبرت فان دايك أخصائي الإصابات الرياضية والمستشار الطبي لنادي اجاكس امستردام الهولندي، وقام بدوره بزيارة عمل لمركز فيفا الطبي في دبي، ضمن اتفاقات التعاون التي تربط بين الطرفين لتبادل الخبرات.