شباب الأهلي ينظم فعاليات «أسبوع شركات كرة القدم»

أطلقت شركة شباب الأهلي فعاليات «أسبوع شركات كرة القدم» الذي يُقام تحت إشراف مجلس دبي الرياضي، ويستمر حتى 26 الجاري لتطوير قدرات شركات كرة القدم من خلال عرض مبادراتها في المجالات التنظيمية، والفنية، والمجتمعية، والقانونية.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول التي انطلقت أول من أمس، المحور الرياضي والمجتمعي والثقافي والقانوني، والتركيز على تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية للاعبين وطلبة المدارس من البنين والبنات، كما شاركوا في التدريبات الرياضية بملاعب كرة القدم كخطوة لتعريفهم بأنشطة النادي وتحفيز الطلبة والطالبات على الانضمام للأندية والمشاركة في الأنشطة الرياضية باعتبارها بيئة آمنة وجاذبة للمواهب، فيما تضمن المحور القانوني تقديم ورشة عمل حول عقود الرياضيين المحترفين التي قدمها المستشار عمر حسن بن خليفة من الأكاديمية الأولمبية الوطنية.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن جميع شركات كرة القدم في أندية دبي الأربعة، النصر والوصل وشباب الأهلي وحتا ستشارك في فعاليات (أسبوع شركات كرة القدم) لمدة شهر، إذ سيتم توزيع البرنامج الزمني بواقع أسبوع لكل نادٍ.

واحتضنت شركة حتا لكرة القدم فعاليات الأسبوع الماضي، كما احتضنت شركة النصر لكرة القدم فعاليات الأسبوع الأول، وتتواصل الفعاليات في أندية دبي، إذ تستضيف شركة الوصل لكرة القدم الفعاليات خلال الفترة من 27 فبراير حتى 5 مارس.

ويأتي تنظيم أسبوع شركات كرة القدم في إطار الخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي لتحقيق التميز والإنجازات الرياضية، من خلال تطوير قدرات منتسبي شركات كرة القدم من اللاعبين والإداريين.

ويواصل مجلس دبي الرياضي إطلاق البرامج والمبادرات بالتعاون مع مختلف المؤسسات الرياضية الحكومية والخاصة، وذلك بهدف تطوير القطاع الرياضي بشكل عام وفئة الناشئين في مختلف الرياضات بشكل خاص، باعتبارهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون الوطن في مختلف المحافل الدولية.