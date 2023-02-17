ظهور

تساءل مقربون عن سبب ابتعاد مسؤول بارز في اتحاد لعبة جماعية لفترة طويلة عن الظهور الإعلامي والتحدث إلى وسائل الإعلام المحلية، رغم أن وظيفته تتطلب منه أن يكون حاضراً وموجوداً في كل وسائل الإعلام لتوضيح السياسة التي ينتهجها الاتحاد المعني في التعامل مع الإعلام.

دورة

يشارك مدرب فريق الرديف تحت 23 سنة، محمد عبيد الخديم، في دورة المدربين المحترفين، التي يستضيفها الاتحاد القطري لكرة القدم بإشراف الاتحاد الآسيوي، وذلك ضمن اهتماماته بتطوير إمكاناته التدريبية.

البطائح

يحرص موظفو إدارة الجودة في نادي البطائح على تقديم كل ما من شأنه إنجاح مهمة التغطية الإعلامية لمباريات كرة قدم الصالات، بالتعاون مع إدارة الإعلام، ما أسهم بنجاح مميز في إظهار الصورة بالشكل المطلوب.