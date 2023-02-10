16 ألف مطية في مهرجان المرموم التراثي للهجن

أعلن نادي دبي لسباقات الهجن عن تفاصيل مهرجان المرموم التراثي للهجن 2023 «ختامي المرموم»، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، إذ ينطلق المهرجان غداً، ويستمر حتى 23 الجاري.

وقال المدير التنفيذي للنادي علي سعيد بن سرود في مؤتمر صحافي: «يقام ختامي المرموم هذا العام على مدار 331 شوطاً منها 117 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و214 شوطاً لهجن أبناء القبائل، إذ يأتي تقسيم أشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ بواقع 30 شوطاً في سن اللقايا و29 شوطاً في سن الإيذاع، بالإضافة إلى 26 شوطاً في سن الثنايا، و32 شوطاً لسن الذلل والزمول».

وقال أيضاً إنه من المتوقع أن يصل إجمالي الهجن المشاركة إلى أكثر من 16 ألف مطية. وأضاف: «تتنافس هجن أبناء القبائل في سن الحقاقة على مدار 70 شوطاً، و42 شوطاً في سن اللقايا، و36 شوطاً للإيذاع، و30 شوطاً في سن الثنايا، و36 شوطاً للذلل والزمول». وتابع: «التنافس من خلال المهرجان سيكون على 44 رمزاً للفائزين بالأشواط الرئيسة، بالإضافة إلى جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز حتى العاشر في كل الأشواط، وستتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على 16 رمزاً عبارة عن أربعة رموز مناصفة بين الأشواط المفتوحة وأشواط المحليات في كل الأعمار من اللقايا وحتى الذلل والزمول، وبالمقابل سيكون التنافس بين هجن أبناء القبائل على 28 رمزاً منها أربعة رموز في سن الحقاقة، رمزان للإنتاج، ومثلهما للأشواط المفتوحة، بالإضافة إلى ستة رموز، اثنان للأشواط المفتوحة ومثلهما لأشواط الإنتاج والمحليات، في الأعمار من اللقايا وحتى الذلل والزمول».

وتابع: «الرموز ستكون عبارة عن 17 كأساً للبكار، و17 بندقية للجعدان، وبندقيتين لأشواط الزمول المفتوح لهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، بالإضافة إلى خنجرين للزمول الإنتاج والمحليات لهجن أبناء القبائل، وخنجر للذلل المحليات لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وشداد للزمول المحليات لهجن أبناء القبائل، وشداد للزمول المحليات لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بينما سيكون هنالك سيفان لهجن أبناء القبائل للحول المفتوح والإنتاج، وسيف الإمارات للحول المفتوح لهجن أصحاب السمو الشيوخ».

وأكد من جانبه مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي، عبدالله فرج: «نتوقع أن يشهد المهرجان حضوراً ضخماً من الزوار الأجانب، ويقوم النادي بالتنسيق مع جميع الجهات المهتمة بالسياحة مثل دائرة السياحة والجهات الأخرى من أجل توفير أجواء مثالية لهؤلاء السياح».

يشهد المهرجان إقامة 117 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و214 شوطاً لهجن أبناء القبائل.