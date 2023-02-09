منصور بن محمد يرحّب بالمشاركين في النسخة 22 من ماراثون دبي العالمي

رحّب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بالعدّائين والعدّاءات المشاركين في النسخة 22 من ماراثون دبي، من المحترفين والهواة ومن مختلف الأعمار والجنسيات من داخل وخارج الدولة والذين يحرصون على المشاركة في هذا السباق الأسرع بين سباقات الماراثون العالمية، والمُقرر إقامته يوم الأحد 12 فبراير الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وقال سموه : "أتممنا كافة الاستعدادات للترحيب بجميع المشاركين في هذا الحدث الرياضي السنوي الذي يعد من أهم الفعاليات الرياضية في دولة الإمارات والمنطقة بل وعلى مستوى العالم على صعيد سباقات الطريق، ويسرنا أن تستضيف هذه الجولة من الماراثون "مدينة إكسبو" التي ارتبطت بأحداث رياضية عالمية، إذ استضافت العديد من البطولات الدولية ومن بينها "طواف الإمارات" العالمي للدراجات الهوائية، ما يعطي الحدث أهمية إضافية ويعكس مكانة الرياضة في مجتمع دبي في ضوء ما توليه حكومتها من دعم للرياضة وحرص على تشجيع المجتمع بكل فئاته على ممارستها وما أثمره هذا الحرص من توفير البنية التحتية الداعمة للأحداث الرياضية الكبرى".

وأضاف سموه: “نعمل على تحقيق أعلى مستويات التميز في جميع البطولات والأحداث الرياضية التي تستضيفها دبي سنويا وهي في زيادة وتنوع مستمرين ليبلغ صدى نجاحها العالم أجمع... وسيرا على هذا النهج فإن النسخة الثانية والعشرين من الماراثون تتميز بالعديد من المميزات الجديدة ومن بينها مكان السباق والمسارات المدروسة التي تضيف جمالية وتنافسية للحدث وتحافظ على سمة الماراثون الذي تميّز بسرعته في جميع النسخ السابقة”.

وأوضح أن المشاركة في نسخة هذا العام ستكون فرصة للرياضيين الهواة والمحترفين لخوض تجربة جديدة وتكوين ذكريات تربطهم بدبي ومدينة إكسبو التي عرفها العالم من خلال استضافة أكبر تجمع عالمي في جميع المجالات وهو "إكسبو 2020 دبي".

ويُقام ماراثون دبي بدعم من مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع العديد من الدوائر الحكومية في دبي. وشهدت الأيام الماضية حركة نشيطة ولقاءات مستمرة بين جميع فرق العمل منذ اتخاذ قرار تنظيم الماراثون في مدينة إكسبو دبي للانتهاء من كافة الترتيبات في الموقع الجديد الذي يربط بين تميز الموقع وتميز اسم الحدث العالمي.

وقد تولّت فرق عمل شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وإدارة مدينة إكسبو دبي واللجنة المنظمة للماراثون اختيار مسارات الجري للفئات المختلفة وللمسافات الثلاث 42.195 كيلومترا و10 كيلومترات و4 كيلومترات.

وقدّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي دعماً كبيرا للماراثون بتوفير رحلات خاصة مجانية الى مقر إكسبو لجميع المشاركين والجمهور تنطلق من الساعة الرابعة صباحاً يوم 12 فبراير الجاري.

ويُعدُّ ماراثون دبي أحد أبرز الأنشطة الرياضية السنوية ليس على مستوى الدولة والشرق الاوسط وآسيا وحسب، بل على صعيد العالم، كما يعد أقدم حدث للجري لمسافات طويلة في المنطقة وأحد أسرع سباقات الجري للمسافات الطويلة العالمية والتي تجذب نخبة الرياضيين من جميع أنحاء العالم.