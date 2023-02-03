موزة الظاهري تهدي الإمارات برونزية العرب للتايكواندو

ظفرت البطلة موزة الظاهري بميدالية برونزية في بطولة كأس العرب للتايكواندو المقامة حالياً بمجمع زايد الرياضي برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وينظمها اتحاد التايكواندو بمشاركة 722 لاعباً ولاعبة، بعدما تألقت في منافسات وزن تحت 46 كيلوغراماً ضمن اليوم الأول للبطولة.

وتوج رئيس اتحاد التايكواندو ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور أحمد الزيويدي، ورئيس الاتحاد العربي للتايكواندو إدريس الهلالي وعدد من القيادات الرياضية أصحاب الميداليات الملونة.

وعلى مستوى الأندية المشاركة في البطولة، حصدت أندية الإمارات 13 ميدالية ملونة من بينها ثلاث ميداليات ذهبية وأربع فضيات وست برونزيات، وحققت المغرب 16 ميدالية والأردن ثماني ميداليات.

من جهته، أعرب الأمين العام لاتحاد التايكواندو عبدالله السماحي عن سعادته للمستوى الفني الذي قدمه لاعبو ولاعبات المنتخب، مؤكداً أنه يعكس التطور الذي تشهده تايكواندو الإمارات، مثنياً على الأداء الذي قدمته اللاعبة موزه الظاهري وفوزها بالميدالية البرونزية.

وقال السماحي لـ«الإمارات اليوم»: «معظم لاعبي المنتخب الوطني تمكنوا من تحقيق نتائج الفوز خلال النزالات ولكن القرعة وضعتهم في مواجهات قوية في ظل مشاركة أبطال عرب مميزين». وأشاد بالميدالية البرونزية التي حققتها اللاعبة موزة الظاهري واصفاً ذلك بأنه إنجاز مميز للاعبات الإمارات بالتايكواندو في الظهور الأول لهن.

وتنطلق في التاسعة من صباح اليوم منافسات الناشئين والشباب لكلا الجنسين ويمثل منتخب الإمارات فيها 14 لاعباً ولاعبة.