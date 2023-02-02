ديوكوفيتش وسابالينكا يشاركان في "تنس دبي".. والكشف عن أسعار التذاكر

كشفت بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن القوائم الرسمية للمشاركين في منافساتها ضمن فئتي الرجال والسيدات، والتي شهدت الإعلان عن انضمام نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً والفائز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الأحد، إلى جانب كل من إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً، وأرينا سابالينكا، التي فازت بأول لقب لها ضمن بطولات التنس الكبرى في ملبورن.

وتُقام المنافسات في استاد سوق دبي الحرة للتنس على مدى أسبوعين مشوقين بين 19 فبراير و4 مارس، ويأتي الصربي دجوكوفيتش على رأس القوائم الرسمية للمشاركين في البطولة ضمن فئة الرجال، في حين ينضم إلى المنافسات 19 من أفضل 20 لاعبة تنس على مستوى العالم وذلك ضمن منافسات البطولة في استاد سوق دبي الحرة للتنس.

وتنضم إيلينا ريباكينا، الفائزة ببطولة ويمبلدون، إلى كلّ من سابالينكا، حاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة، وشفيونتيك، حاملة لقب بطولتي أمريكا وفرنسا المفتوحتين، للمنافسة ضمن فئة السيدات بين 19-25 فبراير الجاري. وإلى جانب ذلك، ضمّت القائمة الرسمية النجمة العربية أُنس جابر، التي وصلت إلى نهائيات بطولات التنس الكبرى في مناسبتين عام 2022؛ واللاعبة كوكو جوف، التي وصلت إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة 2022.

ومن ناحية أخرى، تشمل قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة بطولات سوق دبي الحرة للتنس، إحدى بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين 500 نقطة، النجم نوفاك ديوكوفيتش، الفائز بـ 22 من بطولات التنس الكبرى؛ إلى جانب أندري روبليف، بطل الدورة الماضية من البطولة والمصنف خامس عالمياً؛ والنجم الكندي الصاعد فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف السابع عالمياً؛ ودانييل ميدفيديف، الفائز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة عام 2021؛ وألكسندر زفيريف، الذي خاض المباراة النهائية بطولة أمريكا المفتوحة 2020.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة كولم ماكلوغلين: "حقق نوفاك وأرينا إنجازين تاريخيين قبل أقل من أسبوع خلال بطولة أستراليا المفتوحة، لذا نحن متحمسون لمنح عشاق كرة التنس في دبي فرصة مشاهدة النجمين على أرض الملعب. وتضم البطولة مشاركين من أقوى لاعبي التنس العالميين، حيث نجحنا باستقطاب أعلى 10 لاعبات تنس تصنيفاً على مستوى العالم، وهو إنجاز نادر لبطولة خارج إطار بطولات التنس الكبرى. وتنطلق بطولات سوق دبي الحرة للتنس بنسختها الـ 23 خلال الشهر الجاري، ويعكس هذا الإنجاز مكانتها الرائدة على أجندة رابطة محترفات التنس".

من جهته، قال صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: "أتولى إدارة هذه البطولة منذ عشرين عاماً، ونعمل في كل نسخة على استقطاب أكبر قدر ممكن من نجوم اللعبة للمشاركة في منافساتها. ونجحنا في تنظيم بطولات مذهلة على مدى الأعوام الماضية، وتستقطب بطولة العام مجموعة غير مسبوقة من أقوى لاعبات التنس على مستوى العالم، الأمر الذي يعكس السمعة القوية التي بنيناها على أجندة جولات رابطة محترفي ومحترفات التنس على مر السنين. ونتطلع لتلبية هذه التطلعات وتعزيز سمعتنا الرائدة عند انطلاق البطولة في 19 فبراير الجاري".



تتوفر تذاكر الدورة الـ31 من البطولات على الموقع الإلكترونيdubaidutyfreetennischampionships.com الآن، وبأسعار تبدأ من 55 درهم إماراتي. وستصبح مُتاحةً من خلال شباك التذاكر في استاد سوق دبي الحرة للتنس، بدءاً من 9 فبراير في تمام الساعة 8 صباحاً وبدءاً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 ليلاً بعد ذلك. ويدعو منظمو البطولة الجمهور لشراء التذاكر وحجز أماكنهم من خلال المنصات الرسمية.

ويشهد الشهر المقبل انطلاق الدورة الـ 23 لبطولات سوق دبي الحرة للتنس لفئة السيدات بين 19 و25 فبراير، تليها فعاليات الدورة الـ 31 لبطولات سوق دبي الحرة للتنس للرجال بين 26 فبراير و4 مارس، والتي تُقام في إطار منافسات جولة رابطة محترفي التنس 500 نقطة.

تُقام بطولات سوق دبي الحرة للتنس، والتي تملكها وتنظمها سوق دبي الحرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.