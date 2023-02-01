راشد بن حميد يترأس وفد اتحاد الكرة في «الكونغرس الآسيوي»

يُشارك وفد اتحاد كرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الـ33، المقرر عقده اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء.

ويترأس وفد اتحاد كرة القدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد، ويرافقه عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية المرشح لعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع تزكية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لولاية ثالثة في رئاسة الاتحاد القاري، تمتد حتى عام 2027، إلى جانب انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي وممثلي قارة آسيا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم للدورة الانتخابية القادمة.