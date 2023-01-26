ليلى المرزوقي تحرز لقب «تحدي الإسطبلات الخاصة للقدرة»

توّجت الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة الجواد «شافيك دارابي» لإسطبلات الكمدة، بطلة لسباق تحدي الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم تحت زخات المطر، بمشاركة 181 فارساً وفارسة، أمس بقرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، ضمن مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة.

وأهدت ليلى المرزوقي، بطلة السباق، اللقب لإسطبلات الكمدة، بعد أداء استثنائي في المراحل النهائية لتتجاوز المنافسين ببراعة، قبل أن تقطع المسافة الكلية، بزمن 3:52:05 ساعات، تلتها في المركز الثاني الفارسة آنا اربوزوفا على صهوة «إي آر اردوز» لإسطبلات (الخليج) بزمن 3:53:58 ساعات.

وحلت ثالثة الفارسة روضة ناصر الدوخي على صهوة «زازاثيك» لإسطبلات منصور سلمان الصابري، بزمن 3:58:51 ساعات.

وبمشاركة قياسية للفرسان والفارسات، وتحت الأجواء الرائعة، انطلق سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، والذي قسم على أربع مراحل، جاءت حافلة بالتحدي والإثارة. وبدأت ليلى المرزوقي المرحلة الأولى في المركز 61، حيث بلغ معدل سرعتها 26.66، وحافظت على معدل سرعتها نفسه لتنتقل إلى المركز السادس، وتراجعت إلى المركز التاسع، ولكن قريبة من أصحاب الصدارة.

وفي المرحلة الأخيرة لمسافة 20 كلم، رفعت معدل سرعتها إلى 26.20 كلم/ ساعة، لتتجاوز صاحبة الصدارة آنا أربوزوفا، بأسلوب رائع، لتصل إلى خط النهاية رافعة علامة النصر، قبل أن يتجاوز جوادها الفحص البيطري.

عقب ختام السباق، توج الفائزين، أحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، وعبدالله النقبي، مدير إدارة التسويق والفعاليات بالاتحاد، وكيم اليوت، مدير مضمار أبوظبي للفروسية. وتتواصل صباح اليوم فعاليات المهرجان، بسباق السيدات لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة فارسات الإمارات في الدولة، إلى جانب فارسات أخريات يمثلن الإسطبلات المختلفة.