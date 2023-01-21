صدارة ثلاثية في ثالث أيام بطولة أبوظبي إتش اس بي سي للغولف

أختتمت منافسات اليوم الثالث وما قبل الأخير من النسخة الـ 18 من بطولة أبوظبي إتش اس بي سي للغولف 2023، بصدارة ثلاثية لشاين لوري حامل لقب نسخة 2019 إلى جانب كل من مين وولي، وفرانشيسكو موليناري، بعد أن حققوا 13 ضربة تحت المعدل، بعد منافسة قوية في اليوم ما قبل الأخير من البطولة التي تقام على ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس في أبوظبي.

ويتقدم الثلاثي المتصدر بفارق ضربة واحدة عن الاسكتلندي غرانت فورست والفرنسي فيكتور بيريز والسويدي سيباستيان سودربرغ، بنتيجة 12 تحت المعدل. إذ يتطلع هؤلاء للصعود في حال أخفق أحد المتصدرين في جولة الأحد الأخيرة من البطولة، ما يعد بمواجهة حماسية وشرسة في نهائي البطولة على ملعب ياس لينكس.

بينما سيحقق الفائز بثلاث بطولات سابقة بادريج هارينجتون، لقب البطل الأكبر سناً في تاريخ جولة دي بي ورلد العالمية في حال فوزه في نهائي البطولة الحالية.

ويأتي هارينجتون في المركز السابع إلى جانب البولندي أدريان ميرونك والإيطالي جويدو ميجليوزي والفرنسي أنطوان روزنر برصيد 11 ضربة تحت المعدل، بفارق ضربتين عن الصدارة.

وقال مين وولي أحد المتصدرين الثلاثة: «كانت المنافسة قوية للغاية، ومن الواضح بأن التدريبات التي قمت بها خارج الموسم بدأت بجني ثمارها حقاً. وكذلك التغيير الذي قمت به على أسلوب اللعب الخاص بي، وهذا ما يجعل البطولة لهذا العام مميزة بشكل خاص بالنسبة لي، آمل أن تكون جولة الغد الأفضل للاستمرار في الصدارة».

من جانبه، علق شاين لوري على تسديدته في الحفرة السادسة: «حققت أرقاماً ممتازة، في تسديدة على بعد 162 ياردة حين كانت الرياح في صالحي. من الجيد أن أحقق التأهل خلال جولة اليوم في هذه الظروف الصعبة، وأن أعيد تصدري للنهائيات عند الحفر التسع الأخيرة.»

من جانبه قال فرانشيسكو موليناري: «لا يسعني إلا أن أصف منافسات اليوم بالصعبة، أعتقد أنني حققت بضع التسديدات في الحفر التسع الأولى، إلا أن الأمر أصبح أكثر صعوبةً عند التسع التالية بسبب الرياح. أنا فخور جداً بأدائي لليوم، إذ لم يكن الأمر سهلاً، ولكنني اختتمت اليوم بضربة تحت المعدل».