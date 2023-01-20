الجزيرة الحمراء يتعاقد مع المدرب المغربي مجاهد

أعلن نادي الجزيرة الحمراء عن تعاقده مع المدرب المغربي أحمد مجاهد لتدريب الفريق الأول لكرة القدم ليحل بديلاً للمدرب البرازيلي فابيو الذي تمت إقالته بعد النتائج السلبية للفريق.

وقال النادي في بيان أمس: «إن التعاقد مع المدرب الجديد يأتي تزامناً مع حرص إدارة النادي برئاسة سيف حمد بن قضيب الزعابي على عودة الفريق للنتائج الإيجابية والعودة للمنافسة».

ووقع الأمين العام للنادي عبدالناصر الشامسي العقد مع المدرب وتمنى له التوفيق في مهمته، فيما أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة علي الغزالي عن ثقة إدارة النادي في المدرب مجاهد الذي يملك خبرة كبيرة ومعرفة تامة بكرة الإمارات من خلال قيادته لفرق أندية التعاون وحتا ودبا الفجيرة والإمارات والظفرة.