5 عوامل حرمت البحرين من الاحتفاظ بلقب كأس الخليج

شهدت بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25)، التي تختتم منافساتها مساء اليوم في مدينة البصرة العراقية بلقاء العراق وعمان، تخلي حامل لقب البطولة السابقة منتخب البحرين عن لقبه، وخروجه من منافسات البطولة بعد تعرضه للخسارة أمام المنتخب العماني في الدور نصف النهائي بهدف نظيف.

وكان الأحمر البحريني قد أنهى الدور الأول متصدراً المجموعة الثانية، وكان مرشحاً قوياً للوصول إلى المباراة النهائية، لولا أنه تأثر ببعض الظروف التي حضرت في المباراة مع منتخب عمان، وقادت إلى عدم التأهل إلى النهائي، وفقد اللقب لخمسة عوامل، كما يلي:.

مهاجم

خاض المنتخب البحريني مباراة عمان في الدور نصف النهائي، وفي بقية مباريات البطولة أيضاً، بمهاجم واحد هو عبدالله يوسف، ما أسهم في مراقبته بشكل قوي، والحد من خطورته، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على القوة الهجومية لمنتخب البحرين.

خطأ المدرب

فضّل مدرب البحرين، البرتغالي سوزا، عدم إشراك أفضل لاعبي المنتخب، وهما كميل الأسود ومحمد مرهون، في مباراة عمان بالدور قبل النهائي، ما حرم الفريق من المردود الفني لأفضل لاعبيه.

هجمات

خاض منتخب البحرين معظم دقائق المواجهة مع عمان دون أن يصنع هجمات خطرة على المرمى، مكتفياً بالاستحواذ على الكرة، ما قلل من فرص تسجيل الأهداف، في أسلوب تكتيكي غير واضح.

مراقبة

قلل دفاع الأحمر البحريني من خطورة التسديدات من مسافات بعيدة، والتي يتمتع بها المنتخب العماني، ما سمح باستقبال هدف من مسافة بعيدة عن طريق لاعب عمان جميل اليحمدي، قبل سبع دقائق من نهاية المباراة.

أعمار

شارك المنتخب البحريني في البطولة بنحو خمسة لاعبين، متوسط أعمارهم في الثلاثينات، ما أفقد الفريق عامل اللياقة البدنية، إضافة إلى أن المعسكر الذي سبق المشاركة في البطولة لم يكن كافياً للاستعداد الأمثل.

إيقاف الحميدان 3 مباريات بسبب «حركة غير لائقة»

رويترز - البصرة / قررت لجنة الانضباط لبطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25)، المقامة في العراق، إيقاف مهدي فيصل الحميدان، لاعب منتخب البحرين، ثلاث مباريات «بسبب حركة غير لائقة»، بعد نهاية مباراة الدور قبل النهائي أمام عمان. وقالت اللجنة في بيان «بعد مشاهدة مقطع فيديو يوضح الحالة المعروضة أمام اللجنة، تبين لها قيام اللاعب مهدي فيصل الحميدان بحركات غير مهذبة، لتصدر العقوبة بحق اللاعب استناداً إلى المادة رقم (61) الفقرة 2 من لائحة الانضباط باتحاد كأس الخليج لكرة القدم». وأضافت أنه سيتم تغريم اللاعب أيضاً.

وأحرز جميل اليحمدي هدفاً مذهلاً قبل سبع دقائق من النهاية، ليصعد بمنتخب عمان إلى نهائي كأس الخليج بالفوز 1-صفر على البحرين حاملة اللقب في البصرة يوم الاثنين. ومع اقتراب الوقت الأصلي من نهايته، وصلت تمريرة إلى اليحمدي خارج منطقة الجزاء، ليسددها مباشرة مذهلة في الزاوية العليا لمرمى سيد جعفر.