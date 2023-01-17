رمسة خليجي 25

أسعار

ارتفعت أسعار الحجز في فنادق مدينة البصرة لغرفة نوم بسريرين في فندق ثلاث نجوم إلى 340 دولاراً في الليلة الواحدة، بينما كان السعر سابقاً لا يتجاوز 20 دولاراً، وذلك بسبب الإقبال الجماهيري الكبير على حضور بطولة «خليجي 25»، على الرغم من استقبال عوائل البصرة للآلاف من الجماهير الوافدة من خارج المدينة.

أهوار

استضاف وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع، عدداً من الإعلاميين القادمين من دول الخليج العربي والضيوف في حفل غداء أقيم في أهوار البصرة، في أجواء فلكلورية تنتمي للحضارة العراقية.

الأخضر

وصف إعلاميون رياضيون عدم تأهل الأخضر السعودي بقيادة المدرب سعد الشهري إلى الدور نصف النهائي من بطولة «خليجي 25» بـ«المفاجأة»، على الرغم من مشاركته بالمنتخب الرديف، وذلك قياساً بما قدمه لاعبوه من مستويات فنية طيبة.

اعتماد

أكد متابعون رياضيون لـ«خليجي 25» أن اعتماد البطولة من قبل الـ«فيفا» سيجعلها محط أنظار الجميع وسيعطيها طابعاً دولياً.

اجتماع

تترقب الأوساط الرياضية أن يعقد اتحاد كرة القدم اجتماعاً لمناقشة تداعيات إخفاق الأبيض في بطولة «خليجي 25»، بعدما حل في المركز الأخير بالمجموعة الثانية دون أن يحقق أي انتصار، وذلك في أعقاب الانتقادات الأخيرة التي طالت اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.