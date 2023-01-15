تغيير ملعب مباراة البحرين وعُمان

قررت اللجنة المنظمة لبطولة «خليجي 25»، المقامة حالياً في مدينة البصرة العراقية، نقل مباراة البحرين وعُمان في نصف النهائي إلى ملعب الميناء بدلاً من استاد البصرة.

وقال المسؤول الإداري لملعب البصرة، لطفي عبود، في تصريحات صحافية: «تم نقل المباراة الثانية في نصف نهائي (خليجي 25) بين البحرين وعُمان، إلى ملعب الميناء، حفاظاً على حيوية ملعب البصرة الدولي».

وتابع: «يفترض ألا تتجاوز المباريات مدة ثماني ساعات على أرضية ملعب البصرة الدولي، في الأسبوع الواحد».

وتأثرت أرضية ملعب البصرة كثيراً خلال مباراة العراق والسعودية في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج، بسبب غزارة الأمطار التي سقطت لمدة 24 ساعة متواصلة.