الشامسي يظفر بكأسَي المفتوح والمحليات في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

تألّق شعار محمد علي محمد حمّاد الشامسي في تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2023، إذ أقيمت ستة أشواط للرموز إلى جانب 12 شوطاً آخر للمحليات والمهجنات، وشاركت في تحديات سن الثنايا الصباحية والمسائية أكثر من 1102 مطية.

وفاز شعار محمد علي محمد حمّاد الشامسي بكأس الثنايا البكار المفتوح بواسطة «عالية» التي سجلت زمناً قدره 12:06:1 دقيقة، كما فاز الشعار نفسه بكأس الثنايا البكار المحليات عن طريق «جواهر» التي حققت توقيتاً قدره 12:10:9 دقيقة.

من جهته، حصد شعار مرغم، المملوك إلى حمد راشد حمد غدير الكتبي، بندقية المفتوح وكأس الإنتاج، بعدما فاز «مهند» بالصدارة ليحصل شعار مرغم على بندقية الثنايا الجعدان المفتوح في توقيت بلغ 12:04:7 دقيقة، وفاز الشعار ذاته عن طريق «هقاوي» بكأس الثنايا البكار للإنتاج بزمن بلغ 12:11:1 دقيقة.

وتألق «المحيط»، المملوك إلى سعيد جابر عبدالله محمد، بعدما فاز ببندقية الثنايا الجعدان المحليات بوصوله لخط النهاية في زمن قدره 12:19:1 دقيقة، واستطاع «السريع» أن يحسم التحدي على بندقية الثنايا الجعدان للإنتاج لمصلحة مالكه محمد عتيق زيتون المهيري في توقيت بلغ 12:12:7 دقيقة. وقام المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن علي سعيد بن سرود بتكريم الفائزين بالرموز عقب نهاية الشوط السابع من الفترة المسائية. في المقابل، دشنت هجن أبناء القبائل أول تحديات سن الكبار ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن، من خلال 16 شوطاً في سن الثنايا لمسافة ثمانية كيلومترات، وخصصت 10 أشواط لهجن الإنتاج. وحققت «مذهلة» بشعار مبارك سلطان مبارك الرفيسة الكتبي اللقب من خلال التحدي الرئيسي للثنايا البكار المحليات للإنتاج بزمن قدره 12:28:4 دقيقة، وتألقت «راهية» المملوكة إلى أحمد الدحبه عاضد المهيري في ثاني أشواط الإنتاج المخصص للثنايا البكار المهجنات، وحققت زمناً بلغ 12:33:5 دقيقة، وظفر بالصدارة في الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات «رعد» المملوك إلى سعيد العصري بالحب العامري، والذي سجل توقيتاً قدره 12:32:9 دقيقة، وأهدى «طوفان» شعار علي سعيد سالم الرميثي قمة الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات، بعد أن حقق زمناً بلغ 12:30:0 دقيقة.

وحقق التوقيت الأفضل في جميع الأشواط الصباحية «مخايل» بشعار سعيد منانة غدير اجتبي، والتي حازت على صدارة الثنايا البكار المهجنات في الشوط العاشر بتوقيت قدره 12:21:9 دقيقة.

على صعيد متصل، يشهد ميدان المرموم اليوم الظهور الثالث لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2023 من خلال تحديات سن الثنايا التي ستقام على مدار 14 شوطاً في الفترة الصباحية، و13 شوطاً في الفترة المسائية، وذلك لمسافة ثمانية كيلومترات.