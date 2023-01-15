الإيطالي إيمانويل يتوَّج بجائزة «أم الإمارات» للجولة الماسية

تواصلت منافسات بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز، أولى فعاليات مهرجان أبوظبي للفروسية الأول (2023)، وشهدت أول من أمس إقامة أول جولة ماسية مع جولة تمايز من فئة الأربع نجوم، برعاية (أم الإمارات)، وصمّم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (150) سم، وبلغ عدد المسجلين فيها 56 فارساً وفارسة، شارك منهم 46 فارساً، وتجدد التنافس بين 11 فارساً في جولة التمايز.

وأسفرت النتائج عن إكمال 10 فرسان لجولة التمايز دون خطأ! وبفارق التوقيت توّج بجائزة (أم الإمارات) الفارس الايطالي إيمانويل غوديانو مع جواده «شالو»، وأنهى التمايز في زمن بلغ 37.15 ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس البرتغالي دوارتيه سيابرا مع الجواد «اتش اتش اس واشنطن»، والزمن 37.93 ثانية، وتوّج ثالثاً الفارس النمساوي غيرفريد بوك بصحبة جواده «إيكترون ميلودي»، وأنهى التمايز في زمن بلغ 38.26 ثانية.

وكان أفضل مركز للفرسان العرب أحرزه الفارس السوري أحمد حمشو مع الفرس «فرنشي في دي اس»، إذ حل في المركز 14، يليه الفارس البحريني خالد هلال الخاطري والجواد «اتش بي آر غلانتيك رويال» في المركز الـ20.

وتوّجت ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، فاطمة العلي، الفائزين في منافسة الجولة الماسية.