تعديلات في روزنامة سباقات القدرة.. وتأجيل انطلاق الكأس إلى 19 فبراير

أجرى اتحاد الفروسية والسباق بعض التعديلات على روزنامة سباقات القدرة والتحمل للموسم 2022 - 2023، بسبب استضافة الإمارات لبطولة العالم للقدرة في 25 فبراير المقبل بقرية بوذيب العالمية للقدرة.

وبناء على ذلك، تم ترحيل سباق كأس رئيس الدولة الذي يقام بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، من يوم الأحد 12 فبراير إلى الأحد 19 فبراير، وتم تقديم سباق الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات الذي كان من المقرر إقامته بقرية الوثبة يوم 18 فبراير إلى 21 يناير، وكذلك سباق الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان من 19 فبراير إلى 22 يناير.

كما تم أيضاً تقديم مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة الذي يشتمل على أربعة سباقات، وكان من المقرر أن يقام في الفترة من 23 إلى 26 فبراير، ليقام في الفترة من 25 إلى 29 يناير.

يشار إلى أن الإمارات قد فازت بحق استضافة بطولة العالم للقدرة 2022، بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للفروسية الذي عقد في نوفمبر الماضي بمدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا. وذكر بيان صحافي: «يأتي قرار الاتحاد الدولي باستضافة بوذيب للبطولة الرفيعة تعزيزاً للمكانة الريادية للدولة بشكل عام وأبوظبي في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى».