نادال يعود إلى «تنس دبي» بعد غياب 15 عاماً

كشفت بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن مشاركة رافاييل نادال في منافساتها المرتقبة، بعد غيابٍ دام 15 عاماً عن أجواء البطولة التي تقام بين 27 فبراير و4 مارس المقبلين، وتمثل إحدى بطولات رابطة محترفي التنس 500 نقطة.

ويحمل نادال، المصنّف الثاني عالمياً، سجلاً حافلاً مع البطولة، وحقيق اللقب عام 2006 وشارك للمرة الأخيرة في منافساتها المقامة على استاد سوق دبي الحرة للتنس عام 2008، ثم انطلق ليحقق 22 لقباً في بطولات التنس الكبرى «غراند سلام»، ويعزز مكانته بصفته أحد أهم لاعبي التنس في التاريخ.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة كولم ماكلوكلين: «يسرنا الترحيب بعودة رافا إلى بطولات سوق دبي الحرة للتنس بعد غياب استمر 15 عاماً، حيث يمثل أحد أبرز الأسماء في مشهد الرياضة العالمية، وأكثرهم تتويجاً في تاريخ الكرة الصفراء».

وأضاف: «حقق نادال ثلاثة ألقاب لبطولات التنس الكبرى بالتزامن مع آخر مشاركة له في البطولة، ويعود الآن إلى دبي حاملاً ألقاب بطولات كبرى أكثر من أي لاعب آخر في التاريخ».

بدوره قال مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس صلاح تهلك: «نتطلع إلى متابعة المباريات الشيقة التي تستضيفها البطولة من جديد، مع مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين الموهوبين على مستوى العالم. كما يسعدني الترحيب برافاييل نادال إلى دبي بعد هذا الوقت الطويل، وأعد جمهورنا بمنافسات رائعة في بطولتي الرجال والسيدات، إذ نحرص على مشاركة نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات على مستوى العالم، ونتوقع الإعلان عن القائمة الكاملة لأسماء المشاركين خلال الأسابيع المقبلة».

وتتوافر تذاكر البطولة للشراء اعتباراً من 17 يناير على الموقع الإلكتروني

dubaidutyfreetennischampionships.com

وسيتم افتتاح مكتب التذاكر الخاصة بمنافسات البطولة بجانب الاستاد يوم التاسع من فبراير المقبل.