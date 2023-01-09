شباب الأهلي بطلاً لسباق النخبة في «السلم للدرّاجات الهوائية»

توّج دراج فريق شباب الأهلي الكرواتي فران ميلوفيتش بالمركز الأول، لسباق النخبة للرجال الذي جرى أمس، ضمن بطولة السلم للدرّاجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمشتريات والتمويل، لينال جائزة مالية قدرها 200 ألف درهم.

وجاء السباق الذي امتد لمسافة 172 كلم، قوياً بمشاركة 246 دراجاً عالمياً وإماراتياً وخليجياً، ارتدوا قمصان 40 فريقاً، وحملوا جنسيات 37 دولة، فريداً على مستوى البطولة، إذ تضمن مساراً هو الأول في تاريخه وانطلق من قلب دبي، وتحديداً حي الشندغة التراثي، الذي يمثل سجل تاريخ دبي ويحتضن بيت الشيخ سعيد ومتحف ساروق الحديد، مروراً بالعديد من معالم دبي الحديثة، من بينها جسر انفينيتي وميناء راشد ومتحف الاتحاد ومتحف المستقبل وغيرها الكثير وصولاً إلى خط النهاية في منطقة القدرة.

وحل ثانياً في السباق، دراج فريق شرطة دبي، الصربي، دوسان راجوفيتش، ونال جائزة مالية تبلغ 150 ألف درهم، وجاء في المركز الثالث عضو فريق شباب الأهلي، أحمد المنصوري، ونال جائزة مالية تبلغ 100 ألف درهم، فيما توزعت الجوائز الأخرى على أصحاب المراكز الـ20 الأولى بإجمالي جوائز قُدرت بمليون درهم.

وعلى مستوى الفرق، حل شباب الأهلي بالمركز الأول، وجاء ثانياً شرطة دبي، بينما جاء في المركز الثالث فريق أبوظبي.

وعقب انتهاء السباق، توج رئيس اللجنة العليا المنظمة، عمير بن جمعة الفلاسي، الفائزين في السباقات الثلاثة الأولى التي أقيمت هذا الموسم، وهي سباق النخبة للرجال، وسباق الرجال الهواة الإماراتيين الذي شهد فوز سالم الشميلي بالمركز الأول وجاء ثانياً راشد البلوشي، وثالثاً أحمد قايد، وحصد فريق شرطة دبي المركز الأول للفرق، والفائزات بسباق الإماراتيات، الذي حققت فيه الشيخة مدية آل مكتوم المركز الأول، تلتها شيخة راشد ثم زهرة حسين، ونال فريق ووش المركز الأول على صعيد الفرق.

كما تم تقديم درع البطولة إلى الجهات المساندة والاتحادات الخليجية المشاركة.

وأثنى الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة، عمير بن جمعة الفلاسي، على الثقة التي نالتها اللجنة المنظمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتكليفها بمهمة تنظيم هذه البطولة ومنحها الدعم اللامحدود، وحضور سموه منافسات السباقات.

وقال في تصريحات صحافية: «هذا الدعم المتواصل يحفزنا دائماً على تقديم الجديد والمميز في كل سباق، وقد كان جديد النسخة السابعة هو المسار المميز لسباق النخبة الذي نقل للعالم صورة رائعة عن تاريخ دبي الزاخر وحاضرها المتألق عبر مرور الدرّاجين بمختلف المناطق».

وأضاف: «استمتع المشاركون بالسباق من الأبطال العالميين وأشقائنا الخليجيين وأبناء الإمارات، بالمشاركة والمرور في هذه المناطق الرائعة التي تضمنها المسار، وقد شهد السباق منافسة قوية، فكان الحدث لوحة رائعة حملت صوراً زاهية عن الرعاية الأبوية وأهمية الرياضة في نهج قيادتنا الرشيدة، كما حملت صوراً جميلة عن روعة السباق والمكان، وأيضاً روعة الطقس ضمن (أجمل شتاء في العالم)».

عمير الفلاسي:

• «السباق نقل للعالم صورة رائعة من تاريخ دبي الزاخر وحاضرها المتألق».

العبيدلي: بطولة السلم تسهم في التعريف بالثقافة والتراث

أكد مدير متحف الشندغة بالإنابة عبدالله العبيدلي، أهمية استضافة أصول «دبي للثقافة» لانطلاقة السباق الثالث من الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، وقال: «تعكس استضافتنا للبطولة ما يتمتع به بيت الشيخ سعيد آل مكتوم الذي يقع في (حي الشندغة التاريخي) من أهمية بارزة وحضور لافت في الذاكرة المحلية، إذ يُعد «الحي التاريخي» شاهداً على المراحل والقفزات النوعية التي حققتها دبي عبر العقود الماضية».

وأضاف العبيدلي: «تأتي هذه الاستضافة في إطار علاقات الشراكة التي تجمع (دبي للثقافة) مع الجهات والمؤسسات الحكومية الأخرى، والهادفة إلى تعزيز مكانة دبي على الخريطة الدولية كوجهة رياضية وثقافية عالمية في ظل الإنجازات التي حققتها الإمارة من خلال استضافتها للفعاليات الرياضية والثقافية العالمية»، مشيراً إلى أن البطولة تسهم في التعريف بالثقافة وزيادة الوعي بالتراث المحلي.