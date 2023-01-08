طاقم تحكيم إماراتي دولي يُدير مباراة السعودية والعراق في «خليجي 25»

عيّنت لجنة الحكام لدورة كأس الخليج العربي (خليجي 25) طاقم تحكيم إماراتي دولي لإدارة المباراة التي ستجمع منتخبي السعودية والعراق يوم غد الأثنين على ملعب استاد البصرة الدولي، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويتألف طاقم المباراة من، عادل النقبي «حكم ساحة» وعلي راشد النعيمي «مساعد أول»، وسبت عبيد «مساعد ثان»، والصيني ما نينغ «حكم رابع»، والقطري عبدالله المري «حكم فيديو»، وأحمد عيسى درويش «حكم فيديو مساعد».

وكلفت اللجنة الإعلامية لبطولة كأس الخليج العربي، سالم النقبي مدير إدارة الإعلام في اتحاد الكرة، عضو اللجنة، منسقاً إعلامياً لذات المباراة.

وعيّنت لجنة الحكام حمد بن ديلان المزروعي عضو لجنة الحكام في اتحاد الكرة، مُقيّماً لطاقم التحكيم الذي سيُدير مباراة عُمان واليمن ضمن ذات المجموعة.