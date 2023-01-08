دراجات بطولة السلم «النخبة» تنطلق من «قلب دبي»

ينطلق، ظهر اليوم، من قلب حي الشندغة التاريخي، سباق النخبة ضمن الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام بتوجيهات ورعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل.

واعتمدت اللجنة المنظمة العليا المسار المميز والحافل بالمعالم الوطنية والمعمارية الرائعة، التي يمر بها في قلب مدينة دبي وفي منطقة السلم، والذي يمتد لمسافة 172 كلم، حيث ينطلق من حي الشندغة التاريخي، الذي يضم بيت الشيخ سعيد آل مكتوم ومتحف ساروق الحديد وغيرهما من المناطق التي تحتفظ بذكريات مهمة من تاريخ دبي العريق، ثم المرور عبر جسر إنفينيتي وصولاً إلى ميناء راشد ثم متحف الاتحاد، ثم المرور بشارع الثاني من ديسمبر وتقاطع شارع الشيخ زايد، ثم شارع السعادة ومتحف المستقبل، على أن يعبر الدرّاجون بفندق ميدان وشارع المنامة ثم شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً إلى تقاطع إكسبو، ومنه إلى منطقة القدرة التي تشهد تنافساً لمسافة 68 كيلومتراً داخل مسارات المحمية الطبيعية وصولاً إلى خط النهاية.

ويتنافس في السباق نحو 250 متسابقاً من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم، حيث يمثل المشاركون 40 فريقاً ويحملون 37 جنسية، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية تبلغ مليون درهم لأصحاب المراكز الأولى.

وعبّر الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة، عمير بن جمعة الفلاسي، عن سعادته بهذه الانطلاقة المميزة للسباق، وقال: «حققت بطولة السلم عبر مواسمها الماضية أهدافاً كبيرة وعديدة في مجال الرياضة والمجتمع، ونشر ثقافة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية ذات الفوائد الكبيرة على ممارسيها، وكانت منطقة القدرة والسلم ومحمية المرموم شاهدة على أقوى المنافسات، في صورة متكاملة تجمع روعة البطولة وروعة المكان، وقد حرصنا على أن تؤدي البطولة دورها الوطني في مجال الاحتفاء بالرموز الحضارية الوطنية والمناسبات الوطنية، فكان الموسم الماضي حافلاً بسباقات ارتبطت بـ(إكسبو دبي)، الحدث الأكبر على مستوى العالم، كما احتضنت منطقة حتّا مراحل من سباق الموسم السادس، واليوم نحقق حلماً جديداً، هو الاحتفاء بتاريخ وإرث دبي الكبير الذي تضمه متاحف حي الشندغة التاريخي، وكذلك الاحتفاء بالنهضة الحضارية التي تعيشها دبي، من خلال المرور بمناطق مهمة ذات رموز وطنية وعلمية وإنسانية وإنجازات معمارية، سواء جسر إنفينيتي وميناء راشد ومتحف الاتحاد ومتحف المستقبل ومناطق شارع السعادة، وغيرها كثير من المعالم التي تمثل مصدر فخر لنا، ويمثل المرور بها حدثاً مهماً في تاريخ البطولة».

• السباق ينطلق من «حي الشندغة التاريخي» وصولاً إلى «القدرة».



• مسار السباق يمتد إلى مسافة 172 كلم بمشاركة 250 متسابقاً من مختلف دول العالم.