أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الحفاظ على تاريخنا وصون إرثنا الثقافي مسؤولية وطنية، تعكس اعتزازنا بجذورنا وحرصنا على بقاء قصص الوطن وقيمه راسخة في وجدان الأجيال، مشيراً سموّه إلى أن حصن الفهيدي يجسد هذا الامتداد التاريخي والحضاري، إذ ظل على مدى أكثر من 230 عاماً حصناً منيعاً وحامياً لمدينة دبي، وشاهداً على بداياتها وتحولاتها، وأدى دوراً محورياً في الدفاع عنها، وكان مقراً للحكم فيها، ليصبح اليوم معلماً ثقافياً يصون ذاكرة الإمارة ويوثق فصول مسيرتها منذ نشأتها على ضفاف الخور وصولاً إلى مكانتها العالمية.

وقال سموّه: «يربط حصن الفهيدي الأجيال بتاريخ دبي، من خلال ما يقدمه من تجربة متحفية وثقافية تبرز القيم الحضارية والإنسانية التي شكلت ملامح مجتمعنا، وتمنح أبناءنا فرصة التعرف إلى الركائز التي انطلقت منها الإمارة، وما تحمله من دروس وتجارب».

وذكر سموّه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أثناء زيارة حصن الفهيدي اليوم.. أقدم مبنى تاريخي في دبي.. بقي على مدار 230 عاماً شاهداً على نهضة دبي.. وحامياً لها في أوقاتها الصعبة.. ومقراً للحكم فيها».

وأضاف سموّه: «تجولت في أروقة متحف حصن الفهيدي الذي تم تجديده رفقة الشيخة لطيفة بنت محمد التي عملت على تطوير تجربة زيارته بشكل مختلف.. والحفاظ عليه إرثاً مستداماً للأجيال القادمة».

جاء ذلك خلال زيارة سموّه، بحضور سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، إلى متحف حصن الفهيدي الذي يُعد أقدم مبنى تاريخي قائم في دبي وأول متحف فيها، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة هذا الصرح، بعد إعادة تأهيله وتطويره ليقدم تجربة متحفية تفاعلية تجمع بين المقتنيات التاريخية والتجارب الغامرة، وتستعرض نشأة دبي ومراحل تطورها، وتتيح للزوار من مختلف أنحاء العالم التعرف إلى تاريخ الإمارة ومحطاتها المفصلية.

وقال سموّه: «متاحفنا منارات ثقافية تحفظ ذاكرتنا، وتروي حكاية شعب تمسك بقيمه وبنى وطنه بإرادة وعزيمة.. واليوم نفتح أبواب حصن الفهيدي من جديد ليبقى معلماً حياً يروي قصة دبي وأهلها.. نريد لأبنائنا أن يعرفوا من أين بدأنا.. وللعالم أن يتعرف إلى ثقافتنا وتاريخنا الذي نستمد منه القوة لمواصلة البناء وصناعة المستقبل».

وأضاف سموّه: «دبي كانت ملتقى للتجار ووجهة للباحثين عن حياة أفضل وفرص واعدة، وستظل حاضنة للثقافات ومركزاً للتواصل الإنساني والحضاري».

وقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي، مطر الطاير، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، هالة بدري، والمدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، بجولة في أرجاء المتحف، اطلع خلالها على قاعاته ومعارضه وما تتضمنه من مقتنيات ووثائق ومواد أرشيفية، إلى جانب وسائط رقمية تفاعلية وعناصر سمعية وبصرية متنوعة تستعرض تاريخ الحصن وأدواره وتحولاته منذ تشييده عام 1787 وحتى اليوم.

وخلال جولته، توقف سموّه عند عدد من أبرز مقتنيات المتحف، التي توثق مراحل مختلفة من تاريخ دبي، وتُعرّف الزوار بأنماط الحياة والحرف والصناعات وحركة التبادل الثقافي التي شهدتها المنطقة عبر الزمن.

كما زار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صالة «الخزنة»، التي تقدم عرضاً متحفياً مبتكراً يبرز إسهامات سموّه في تطوير المنظومة الدفاعية في دبي ودولة الإمارات، وتضم مجموعة فريدة من المعروضات، تشمل قطعاً من الزي العسكري الخاص بسموّه، وأجهزة اتصال وآلات موسيقية عسكرية، إضافة إلى أسلحة ومعدات استخدمها أهالي دبي والإمارات في فترات مختلفة، وتوثق تاريخ المنظومة الدفاعية ومراحل تطورها في الدولة.

وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن حصن الفهيدي يجسد رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي للإمارة، ويعكس نهج القيادة الرشيدة واهتمامها بصون تاريخ دبي، بدءاً من تحويل الحصن إلى أول متحف في الإمارة عام 1971 بتوجيهات المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وصولاً إلى مشروع إعادة تأهيله الشامل بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأشارت سموّها إلى حرص «دبي للثقافة» على حماية هذا الإرث وإتاحته للمجتمع والزوّار من مختلف أنحاء العالم، من خلال تجارب ثقافية تعكس هوية دبي الأصيلة وتستحضر محطات بارزة من تاريخها.

وقالت سموّها: «يفتح حصن الفهيدي أبوابه ليواصل سرد حكايته لأبنائنا، ويمنحهم نافذة على حياة من سبقوهم والقيم التي أسهمت في تشكيل دبي؛ فالحصن الذي كان يوماً حامياً للمدينة، أصبح حارساً لموروثها، وواكب تحولاتها ونهضتها التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وقادها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو آفاق جديدة من الريادة والتميز. ورغم ما شهدته المدينة من نمو وتطور، ظل الحصن راسخاً في قلبها، يحمل بين جدرانه حكاية مجتمع أدرك أن قوته تبدأ من جذوره، فصان ماضيه وجعل منه أساساً لمواصلة تقدمه».

وأضافت سموّها: «يُمثل حصن الفهيدي اليوم صرحاً شامخاً كمتحف يحمل ذاكرة دبي، ويحفظ قصص مجتمعها وقيمه، وينقلها إلى الأجيال القادمة، فمعرفة الماضي والاعتزاز به ركيزة أصيلة في بناء الهوية، ومصدر قوة تستند إليه المدن في مواصلة تقدمها».

وأثنت سموّها على جهود الشركاء في مشروع إعادة تأهيل متحف حصن الفهيدي، ودورهم في إنجاز هذا المشروع الذي يجمع بين الحفاظ على القيمة التاريخية والمعمارية للحصن وتقديم تجربة متحفية معاصرة، مشيدةً بتكامل الجهود والخبرات التي أسهمت في صون أحد أبرز المعالم التاريخية في دبي، وإبراز مكانته بوصفه شاهداً على تاريخ الإمارة وتحولاتها، ووجهةً تتيح للأجيال الجديدة والزوار التعرف إلى موروثها الثقافي والحضاري.

ويُشكل حصن الفهيدي الواقع في قلب دبي التاريخية، مصدراً مهماً للمعرفة، وركيزة أساسية في توثيق ملامح الحياة في دبي وتطورها، حيث تنوّعت عبر الزمن وظائفه وأدواره، فكان مقراً للحكم حتى عام 1896، ومركزاً إدارياً يخدم متطلبات السكان، ومستودعاً لحفظ احتياجات المدينة ومقتنياتها. كما بدأ في عام 1971 فصلاً جديداً في مسيرته، حين فتح أبوابه كأول متحف في دبي، بتوجيهات من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، لتتحوّل مساحاته إلى فضاءات تحتضن الذاكرة وتستقبل كل من يسعى لاكتشاف تاريخ المدينة وتراثها، ليعزز بذلك مكانته على خارطة السياحة الثقافية في الإمارة.

ويضم متحف حصن الفهيدي ست صالات رئيسة تسرد حكاية الحصن وتاريخه، ويحتضن أكثر من 700 قطعة ومادة تراثية وتاريخية متنوعة، تشمل عناصر من التراث المادي وغير المادي، والموروث الشفوي، والمقتنيات الأثرية، والأسلحة والدروع الإسلامية.

وتقدم صالة «الخزنة» عرضاً سمعياً وبصرياً يوظف تقنيات الضوء والصوت لاستعراض محطات من السيرة العسكرية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسرد تطور منظومة الدفاع في دبي، فيما توثق قاعة «صرح بارز على مر العصور» تاريخ الحصن وتعدد وظائفه، وتتيح للزوار التعرف إلى أثره في تطور دبي وإسهاماته في صون تراثها الثقافي، بينما تضم قاعة «الأسلحة والدروع الإسلامية» مجموعة من القطع التي تعكس براعة صناعة الأسلحة والدروع في الحضارة الإسلامية.

وتستحضر قاعة «ذكريات حصن الفهيدي» البُعد الإنساني لتاريخ الحصن، من خلال شهادات وذكريات أشخاص عاشوا وعملوا بين جدرانه، حيث تتيح العروض السمعية والبصرية للزوّار التعرف عن قرب إلى تفاصيل الحياة اليومية فيه. فيما تعرض قاعة «التحصينات الدفاعية» نماذج متنوّعة لتصاميم الحصون في مختلف إمارات الدولة، وما تتميز به من عناصر معمارية وسمات مشتركة.

وتختتم الرحلة في قاعة «الحصن اليوم وغداً»، التي تدعو الزوار إلى التأمل في بوابة الحصن الرئيسة باعتبارها عنصراً أساسياً في حكايته، والتعرف إلى إرثه عبر مراحله المختلفة، واستشراف مستقبله بوصفه أحد أبرز المعالم التاريخية في دبي، فيما يبقى الحصن ذاته، إلى جانب برج «المربعة»، من أبرز معروضات هذه التجربة، ويتميز البرج بسماكة جدرانه التي يصل عرضها إلى نحو مترين، وقد شُيّد باستخدام حجارة المرجان والجصّ، وصمد لأكثر من قرنين، ليجسد معنى الاستمرارية التي تصنعها الحرفية، ويحفظ ذاكرة المكان للأجيال القادمة.

وتضم قائمة الشركاء في مشروع إعادة تأهيل متحف حصن الفهيدي كلاً من: وزارة الدفاع وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وبلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

محمد بن راشد:

• الحفاظ على تاريخنا وصون إرثنا الثقافي مسؤولية وطنية تعكس اعتزازنا بجذورنا وحرصنا على بقاء قصص الوطن وقيمه راسخة في وجدان الأجيال.

• حصن الفهيدي ظل على مدى أكثر من 230 عاماً حصناً منيعاً وحامياً لمدينة دبي، وشاهداً على بداياتها وتحولاتها، وأدى دوراً محورياً في الدفاع عنها، وكان مقراً للحكم فيها.

لطيفة بنت محمد:

• حصن الفهيدي يواصل سرد حكايته لأبنائنا، ويمنحهم نافذة على حياة من سبقوهم، والقيم التي أسهمت في تشكيل دبي.