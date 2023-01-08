5 مشاهد تخطف الأنظار في اليوم الأول لـ «خليجي 25»

بدأت كأس الخليج الـ25 لكرة القدم التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية، أول من أمس، بأحداث وتفاصيل مثيرة في يومها الأول، والذي شهد العديد من الأحداث التي تصاعدت وتيرتها بشكل كبير على المستويين الإعلامي والجماهيري، والرسمي أيضاً.

وتعد هذه المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق كأس الخليج العربي، بعد الأولى في عام 1979، التي أقيمت وقتها في العاصمة بغداد، وتوج بلقبها آنذاك المنتخب العراقي.

وكانت خمسة مشاهد لافتة خطفت الأنظار في اليوم الأول، فبجانب التميز الكبير لحفل الافتتاح المبهر الذي استعرض القيمة العالمية والتاريخية للحضارة العراقية، والاحتفالات الشعبية العراقية بالبطولة، كانت هناك مشاهد أخرى، بينها انسحاب الوفد الكويتي من حفل الافتتاح، وكذلك غياب الفنان كاظم الساهر عن إحياء حفل الافتتاح، ومشاهد أخرى.

للإطلاع على الـ5 مشاهد التي خطفت الأنظار في اليوم الأول، يرجى الضغط على هذا الرابط.