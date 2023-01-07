معتز عبدالله: أبطال أول لقب بكأس الخليج ضاعوا بين جيلي الطلياني وعموري

قال المدرب الحالي والحارس الدولي السابق معتز عبدالله، إن جيله من لاعبي المنتخب الوطني الذي حقق لقب أول بطولة للإمارات وأول لقب إماراتي بكأس الخليج في النسخة الـ18 التي أقيمت في أبوظبي في 2007، ضاعوا بين «جيل 90» أو الجيل الذهبي في تاريخ كرة الإمارات بقيادة النجم التاريخي لمنتخب الإمارات عدنان الطلياني الذي وصل إلى مونديال إيطاليا للمرة الأولى في تاريخ كرة الإمارات، وبين منتخب «جيل 2013» بحضور علي مبخوت وأحمد خليل وعامر عبدالرحمن وعمر عبدالرحمن «عموري» وإسماعيل مطر وبقيادة المدرب الوطني مهدي علي، الذين رفعوا كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخ كرة الإمارات بفوزهم في «خليجي 21» في البحرين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «جيل خليجي 18 لم يحظَ بعد الفوز باللقب الخليجي بالاستقرار في تشكيلة المنتخب والوجود مع بعضهم بعضاً فترة طويلة في المنتخب، بدليل مدرب المنتخب السابق الراحل ميتسو اختار بعد كأس الخليج الـ18 تشكيلة مغايرة لتلك التي فازت باللقب الخليجي استعداداً لتصفيات كأس العالم».

وأضاف «جيل 90 بقيادة الطلياني وكذلك جيل عموري كانا أكثر استقراراً، فالمدرب الوطني مهدي علي يحافظ على لاعبي المنتحب ويتمسك بهم في حين أن الجيل الذي حقق أول لقب إماراتي بكأس الخليج 18 كان يتغير كثيراً من قبل المدربين الذين تعاقبوا على تدريب المنتخب بعد الراحل ميتسو، ما أدى ذلك إلى عدم ثباته في تشكيلة المنتخب لفترة طويلة خلال البطولات، وكذلك تغيير اللاعبين في البطولات التي كان يشارك فيها المنتخب».

وشدد معتز عبدالله على أن «كل الأجيال التي تعاقبت على منتخب الإمارات قامت بأدوار كبيرة»، مشيداً بالجيل المونديالي الذي سبقهم وكذلك جيل عموري الذي جاء بعدهم، لافتاً إلى أن المنتخب يضم حالياً جيلاً جيداً من اللاعبين وهو جيل علي صالح وحارب عبدالله ورفاقهما.

وتمنّى معتز عبدالله التوفيق للمنتخب وهو يستهل مشواره في كأس الخليج بلقاء منتخب البحرين اليوم.ووصف معتز عبدالله أجواء الفرحة الكبيرة في بطولة «خليجي 18»، مشيراً إلى أنه بجانب الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بالمنتخب الوطني، فإن الأغاني الحماسية والوطنية التي قدمها بعض الفنانين والشعراء والملحنين في ذلك الوقت أمثال الفنان فايز السعيد والشاعر علي الخوار والشاعر حسان العبيدلي أسهمت في تحفيز اللاعبين للفوز باللقب الأول.

وقال معتز عبدالله لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز بلقب خليجي 18 كان نتاج سلسلة من النجاحات والإنجازات للكرة الإماراتية، الكل وقتها كان يردد هذه الأغاني ولاقت رواجاً كبيراً وهي التي حفزت لاعبي المنتخب وأسهمت بشكل كبير في الإنجاز الذي حققه المنتخب بالفوز بلقب البطولة الأول، وكنا كلاعبين بالمنتخب نعتبر الثلاثي فايز السعيد وعلي الخوار وحسان العبيدلي رغم أنهم فنانون وشعراء وملحنون لهم مكانتهم الكبيرة، كأنهم زملاء مهنة ولاعبون بالمنتخب نظراً للدور الوطني والحماسي الكبير الذي كانوا يقومون به في بث روح الحماس في أوساط لاعبي المنتخب من خلال تلك الأغاني الوطنية والحماسية التي رسخت كثيراً في الأذهان».

وأشار معتز عبدالله إلى أن السعيد والخوار والعبيدلي كانوا عندما يقومون بإخراج أغنية وطنية أو حماسية كانوا كأنهم يعيشون مع لاعبي المنتخب ويعبرون عن أحاسيسهم بطريقتهم الخاصة.

وأضاف «طوال فترة بطولة كأس الخليج 18 ظهرت أغانٍ حماسية وتراثية جديدة كان يتم بثها عبر وسائل الإعلام ترسخت كثيراً في آذان الكثيرين في ذلك الوقت، وكانت تلك الأغاني الحماسية تكشف للجمهور الإماراتي أن هناك مباراة للمنتخب، وأن عليه أن يساند منتخب بلده، وقد شهدنا كيف أن الجمهور كان يتفاعل بكثافة كبيرة جداً مع المنتخب في كل مباراة يخوضها في كأس الخليج في ذلك الوقت، وكل هذه الأجواء الجميلة أسهمت في فوز المنتخب باللقب الخليجي الأول».

وتابع معتز عبدالله «أعتز بكوني كنت ضمن المنتخب الوطني الذي فاز بلقب أول بطولة لكأس الخليج في تاريخ كرة الإمارات وهي خليجي 18، وتُعد هذه البطولة أجمل وأفضل بطولة خليجية شاركت فيها مع المنتخب فقد شهدت الإمارات وقتها فرحة كبيرة بالفوز باللقب الخليجي لأول مرة، وهو كذلك أول لقب في تاريخ كرة الإمارات ولذلك كانت الفرحة به كبيرة جداً في كل أرجاء الإمارات».

وأوضح «كنا كلاعبين في المنتخب عشنا فرحة تاريخية، إذ كنا في المنتخب وعلى مدى أسبوع كامل نجوب كل أنحاء الإمارات السبع في الدولة احتفالاً وتعبيراً عن الفرحة الكبيرة التي خلفها إنجاز المنتخب وفوزه باللقب الخليجي».

وأكمل معتز عبدالله «المنتخب عندما فاز بلقب كأس الخليج للمرة الأولى كان يضم في صفوفه إلى جانبي، مجموعة من اللاعبين المميزين أمثال قائد المنتخب وقتها محمد عمر وعبدالرحيم جمعة وفهد علي وسعيد الكأس وحميد فاخر وسبيت خاطر وبشير سعيد وفهد مسعود وعادل عبدالعزيز وسالم خميس وخالد درويش ومحمد سرور والحارس وليد سالم وراشد عبدالرحمن والحارس ماجد ناصر والراحل سالم سعد وفيصل خليل وحسن علي إبراهيم وحيدر ألو علي وغيرهم، وهؤلاء اللاعبون جميعهم يظلون هم الجيل الأول الذي حقق أول بطولة للإمارات».

وكشف معتز عبدالله أنه لايزال حتى الآن يعد أطول لاعبي الإمارات عمراً في الملاعب عندما اعتزل اللعب وكان عمره حينها (41 عاماً)، مشيراً إلى أنه يعتز كثيراً بذلك كونه استطاع الاستمرار في الملاعب الإماراتية حتى وصل لهذه السن في ذلك الوقت.

• الأغاني الحماسية والوطنية أسهمت في فوز المنتخب بكأس الخليج للمرة الأولى عام 2007.