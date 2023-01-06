شعار وهوية مؤسسية جديدة لـ «دبي البحري» احتفالاً بعامه الـ 35

أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الهوية البصرية والشعار الجديد للنادي، معلناً عن مرحلة جديدة سيعيشها الصرح الكبير والعملاق مع احتفاله بوصوله الى العام الـ35 من سنة التأسيس (1988-2023). وقال رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أحمد سعيد بن مسحار في تصريح صحافي: «يأتي إطلاق الشعار الجديد تماشياً مع أهداف حكومة دبي وتوجهات مجلس دبي الرياضي، وانسجاماً مع التوجه الجديد والخطة الاستراتيجية للنادي 2021-2027»، وأشار إلى أن «الهوية والشعار يرمزان إلى معان ودلالات هادفة، حيث يحملان في إطارهما العام والرمزي الإشارة إلى اسم إمارة (دبي) الغالية باللغة العربية، مع دلالة لأول حروفها باللغة الإنجليزية، مع إبراز الرقم واحد الذي يسعى له الجميع في كل المجالات».

وتقرر إطلاق الهوية الجديدة بالتزامن مع يوم دبي البحري 2023، والذي ينطلق في جزر دبي التابعة لشركة «نخيل»، حيث سيتزيّن موقع الفعاليات بحُلة زاهية مع الشعار الجديد، الذي سيتصدر المشهد في كل جانب عبر الأعلام والشاخصات واللوحات الإعلانية.