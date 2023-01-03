اتحاد الريشة الطائرة يناقش تحضيرات بطولة آسيا

عقد مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة أول من أمس اجتماعاً في دبي برئاسة نورة الجسمي، وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها تقرير ختام المعسكر الآسيوي للريشة الطائرة في الفجيرة الذي أقيم على الصالة الرياضية بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي.

كما اعتمد مجلس الإدارة دليل سياسات اللجنة الإعلامية وهيكلها برئاسة سارة الصايغ وناقش التحضيرات الجارية لاستضافة البطولة الآسيوية للفرق المختلطة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في الفترة من 14 إلى 19 فبراير المقبل، والبطولة الآسيوية للأفراد في الفترة من 25 إلى 30 أبريل المقبل في مقر إكسبو دبي، لاسيما أن البطولة لاقت ترحيباً كبيراً وتأكيد مشاركة 21 دولة آسيوية حتى الآن.

حضر الاجتماع كل من نائب الرئيس سالم المزروعي، والأمين العام ناصر المري، والمدير المالي حسين الأميري، ورئيس لجنة الفعاليات محمد النقبي، ورئيس لجنة الاتصال والإعلام سارة الصايغ، ورئيس لجنة الاستثمار منى السهلاوي، ورئيس لجنة المسؤولية المجتمعية فاطمة المسلمي،

وفي ختام الاجتماع أعرب الأمين العام للاتحاد ناصر المري، عن شكره وتقديره لدور الهيئة العامة للرياضة الداعم لبرامج وأنشطة الريشة الطائرة التي بلغ عددها 58 مبادرة، كما أثنى على قرار الهيئة العامة للرياضة الأخير الذي فتح المجال لمشاركة الموهوبين من اللاعبين المقيمين في البطولات الدولية غير الأولمبية وفق معايير محددة بما لا يتعارض مع قانون الاتحاد الدولي للعبة والذي عزز التعاون القائم بين الاتحاد والأكاديميات الخاصة العاملة في دولة الإمارات التي لعبت دوراً مهماً في تدريب وتأهيل اللاعبين المواطنين والمقيمين ونفذت عدداً من المبادرات والبرامج بالتعاون مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة.

• مجلس الإدارة ناقش تقرير ختام المعسكر الآسيوي الذي أقيم بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة.