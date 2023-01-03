نادي آينتراخت الألماني يكافئ لاعبيه بمعسكر تدريبي في دبي

تواصل دبي استقطاب المزيد من المعسكرات التدريبية الرياضية الدولية للفرق والمنتخبات مع بداية عام 2023، حيث وصل عدد المعسكرات التي تستضيفها دبي خلال شهر يناير الجاري إلى 20 معسكراً دولياً لفرق كرة القدم من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى معسكرات الألعاب الرياضية الأخرى المتنوعة.

ومن أبرز معسكرات فرق كرة القدم الدولية التي تتواجد في دبي حالياً معسكر فريق نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، والحاصل على جائزة أفضل فريق في عام 2022، واختار النادي إقامة معسكر الفريق الشتوي في دبي مكافأة للاعبين والجهاز الفني على الفترة الماضية التي توجوا فيها بإحراز اللقب الأوروبي، واستعداداً للمنافسات المتبقية من الموسم على مستوى دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا مع فريق نابولي الإيطالي 22 فبراير المقبل، وعلى مستوى الدوري الألماني حيث يلعب أمام فريق شالكه 21 الجاري، كما سيقيم فريق آينتراخت مباراة ودية مع فريق ليخ بوزنان البولندي في دبي 13 يناير ضمن برنامج تدريبي.

من جانبه قال المدير الفني لفريق آينتراخت أوليفر جلاسنر، على الموقع الرسمي للفريق: «بالنظر إلى عبء العمل الضخم في النصف الأول من الموسم والتحديات القادمة في الربيع، من المهم جداً أن نكون قادرين على التركيز بشكل كامل على الأمور الرياضية في ظل ظروف مستقرة. في ما يتعلق بالطقس وجودة الملاعب والبنية التحتية، فإن دبي تملك الأفضل، وستكون لدينا ظروف مثالية للتدريب فيها».

وتصدر منتجع جبل علي قائمة الأماكن الأكثر جذباً للمعسكرات الدولية في دبي، حيث بدأ فريق نادي ليفسكي صوفيا البلغاري العريق معسكره التدريبي في المنتجع ويستمر حتى مطلع فبراير المقبل 1937.

كما يبدأ فريق ليخ بوزنان البولندي معسكره في الرابع من يناير بمنتجع جبل علي ويستمر حتى 14 يناير، استعداداً للمنافسات المتبقية من الدوري البولندي الممتاز ودوري المؤتمر الأوروبي. ومن الأندية التي تقيم معسكراتها أيضاً في منتجع جبل علي فريق نادي ريغا اللاتفي الذي يقيم معسكره التدريبي من 11 إلى 28 يناير، وفريق نادي سبارتاك موسكو الروسي، ويستمر معسكره التدريبي من 12 يناير حتى 12 فبراير، ويقيم أيضاً نادي أورارتو الأرميني (بانانتس سابقاً)، وفريق نادي أورال يكاترينبورغ الروسي لكرة القدم معسكريهما التدريبي في المنتجع.

ومن أبرز الفرق التي تقيم معسكراتها التدريبية الشتوية في دبي فريق نادي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي الفائز بلقب الدوري الروسي الممتاز تسع مرات، وكأس روسيا خمس مرات، وكأس السوبر الروسي ثماني مرات، وكأس الدوري الروسي وكأس الاتحاد الأوروبي 2008 وكأس السوبر الأوروبي 2008، ويقيم الفريق معسكره خلال الفترة من 12 يناير حتى 11 فبراير، كما يقيم نادي رودينا موسكو الروسي معسكره بالفترة من 15 إلى 31 يناير.

ومن الفرق العريقة التي تقيم معسكرها في دبي فريق نادي جوهور دار التعظيم الماليزي الذي فاز بكأس الاتحاد الآسيوي عام 2015، ودوري السوبر 2015، كما فاز بتسعة ألقاب دوري متتالية، وغيرها العديد من الألقاب والكؤوس الماليزية. وفريق نادي لوكوموتيف موسكو الروسي الفائز بلقب الدوري الروسي الممتاز ثلاث مرات، والدوري الروسي الوطني لكرة القدم ثلاث مرات، وكأس روسيا 11 مرة، وكأس السوبر الروسي ثلاث مرات، وكأس الكومنولث. ويقيم فريق نادي ديزرت فايبرز للكريكت معسكره التدريبي في دبي خلال الفترة من 2 إلى 12 فبراير المقبل.