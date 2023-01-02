«الأبيض» يغادر إلى البصرة استعداداً لـ «خليجي 25»

تغادر إلى مدينة البصرة العراقية صباح اليوم، عبر مطار دبي الدولي، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، استعداداً للمشاركة في كأس الخليج العربي في نسختها الـ25 المقررة خلال الفترة من 6 إلى 19 الجاري. وسيلعب الأبيض ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات قطر والبحرين والكويت، ويدشن مبارياته في البطولة بلقاء منتخب البحرين (حامل اللقب) يوم السبت المقبل على الملعب الأولمبي.

ووفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني فإن المنتخب سيؤدي أول تدريب له على ملعب المدينة الرياضية في العراق عقب وصوله إلى مدينة البصرة اليوم.

وخاض الأبيض يوم الجمعة الماضي مباراة ودية أمام منتخب لبنان فاز فيها بهدف نظيف سجله اللاعب سبيستيان تيغالي، ومثلت المباراة البروفة الأخيرة للمنتخب استعداداً للبطولة الخليجية.

وعاد لاعبو المنتخب أمس مجدداً إلى المعسكر الداخلي في دبي بعد إجازة قصيرة لمدة يوم واحد، منحها إياهم الجهاز الفني لقضائها مع أسرهم قبل السفر إلى العراق، علماً أن المنتخب كان قد بدأ معسكراً داخلياً في دبي يوم 26 ديسمبر الماضي ضمن تحضيراته للبطولة الخليجية.

وأدى المنتخب حصة تدريبية أخيرة قبل السفر بمشاركة جميع اللاعبين المختارين في القائمة النهائية، وينتظر أن يكون الجهاز الفني قد قام خلال التدريب بالعمل على معالجة السلبيات التي صاحبت مباراة المنتخب الودية الأخيرة أمام لبنان، والعمل على تعزيز نقاط القوة والنقاط الإيجابية في المنتخب، وصولاً بالمنتخب إلى مرحلة الجاهزية الكاملة قبل الدخول في أجواء بطولة كأس الخليج العربي.

ويأمل المنتخب في ظهور مشرف في هذه البطولة والفوز بلقبها للمرة الثالثة، بعدما فاز باللقب مرتين منذ تاريخ مشاركاته في البطولة، وذلك في النسخة 18 التي أقيمت في أبوظبي في 2007 والنسخة 21 التي أقيمت في مملكة البحرين في 2013.

وكان الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا قد اختار 23 لاعباً في القائمة الرسمية التي ستخوض مباريات البطولة،

ورغم أن صفوف المنتخب تشهد غيابات مؤثرة مثل المهاجم علي مبخوت وعلي سالمين وشاهين عبدالرحمن وطحنون الزعابي، فإن أروابارينا حرص على اختيار بعض العناصر التي يمكن أن تعوض غياب عناصر أساسية كان المنتخب يعتمد عليها في السابق.

وأظهر لاعبو المنتخب الوطني خلال التدريبات الأخيرة وكذلك خلال مباراة لبنان الودية الأخيرة حماساً كبيراً قبل المشاركة الخليجية المرتقبة، والعمل على تحقيق نتائج مشرفة للكرة الإماراتية.

وكان مدرب المنتخب قد شدد خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الأخير قبل السفر إلى العراق على أن الجهاز الفني عمل خلال المعسكر الداخلي الذي بدأ في 26 ديسمبر الماضي على بعض النقاط التي يحتاجها المنتخب، وأنه راضٍ عن أداء اللاعبين خلال المعسكر الأخير في دبي.

وأشار مدرب المنتخب إلى أن الجهاز الفني سيستغل الأيام الخمسة التي تفصله عن أول مباراة رسمية في البطولة أمام منتخب البحرين لأداء تدريبات يومية بمدينة البصرة العراقية التي ستستضيف مباريات البطولة.

الاطمئنان على الأمور اللوجستية

كشف مدير المنتخب ياسر سالم أن بعثة المنتخب ستغادر إلى العراق عند الساعة 7:55 من صباح اليوم عبر مطار دبي الدولي، مشيراً إلى أن المنتخب سيتدرب مساء اليوم على ملعب المدينة الرياضية في البصرة، مشيراً إلى أن هناك عضوين من الجهازين الفني والإداري كانوا قد سافروا إلى مدينة البصرة للوقوف على كل الأمور اللوجستية، خصوصاً على صعيد الفندق الذي ستقيم فيه بعثة المنتخب، وكذلك الملعب، مؤكداً أن الأمور الخاصة بالمنتخب طيبة.

وتوجه مدير المنتخب ياسر سالم، خلال تصريحات صحافية، بالشكر إلى وسائل الإعلام الإماراتية على دعمها ومتابعتها للمنتخب، مشدداً على أنهم ووسائل الإعلام يكمل بعضهم بعضاً خلال هذه البطولة المهمة للدولة.