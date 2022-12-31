68 ميدالية ملونة في 3 مشاركات تزين مسيرة «الأولمبية» في 2022

أصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، تقريرها الخاص بإنجازات الرياضة الإماراتية في عام 2022، خلال الدورات الرسمية التي شاركت فيها المنتخبات الإماراتية في العديد من الرياضات على المستوى الخليجي والإقليمي والعالمي، والتي حفلت بالعديد من الإنجازات المشرفة للوفود الرياضية، بما عزز من مكانة رياضة الإمارات على المستويات كافة.

وذكر التقرير أن رياضة الإمارات نجحت في مستهل المشاركات الخارجية لعام 2022 في التتويج بـ50 ميدالية ملونة، والحصول على المركز الثالث في جدول الترتيب العام بدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي أقيمت بدولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 16 إلى 31 مايو 2022، بمشاركة أكثر من 1700 لاعب ولاعبة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنافسوا في 16 رياضة فردية وجماعية أقيمت مسابقاتها الـ111 في 12 موقعاً.

وأنهت بعثة الإمارات مشاركتها في الدورة بالمركز الثالث برصيد 50 ميدالية ملونة، بواقع 18 ذهبية و16 فضية و16 برونزية.

وأوضح التقرير أنه على الصعيد العالمي قدم وفد الإمارات أداءً ونتائج إيجابية ضمن منافسات النسخة الـ11 من دورة الألعاب العالمية برمنغهام 2022، بتحقيقه ثماني ميداليات ملونة في المركز الـ28، بواقع ذهبيتين وفضية وخمس ميداليات برونزية، حيث أقيمت الدورة في مدينة برمنغهام بالولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 7 - 17 يوليو 2022، وشارك فيها 3600 رياضي من 100 دولة من جميع أنحاء العالم في 36 رياضة.

وتقدمت الإمارات 10 مراكز في الجدول التراكمي لدورات الألعاب العالمية، لتصل إلى المركز الـ56 من بين 102 دولة، بعد أن حلت في المركز الـ66 مع نهاية النسخة العاشرة من الدورة في عام 2017، في حين احتفظت إيطاليا بصدارة الترتيب التراكمي للدورات، وإجمالي عدد الميداليات برصيد 488 ميدالية، رغم تحقيقها المركز الرابع في نسخة برمنغهام 2022 برصيد 49 ميدالية.

وحصد المنتخب الوطني للجوجيتسو خمس ميداليات ملونة بواقع ميداليتين ذهبيتين، وفضية واحدة، وبرونزيتين، إضافة إلى الميداليتين البرونزيتين عن طريق منتخب المواي تاي، والميدالية البرونزية للمنتخب الوطني للقفز بالمظلات الحر والتزحلق على الماء، وشاركت الإمارات في الدورة بـ12 رياضياً في أربع ألعاب هي: الجوجيتسو والمواي تاي والدواثلون والقفز المظلي بالرياضات الجوية.

كما تمكن وفد الإمارات الذي ضم 53 رياضياً في تسع ألعاب فردية خلال مشاركته المميزة في النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي التي أقيمت خلال الفترة من 9 - 18 أغسطس 2022 بمدينة قونية التركية، ضمن 6000 رياضي من 56 دولة، من حصد العديد من المكاسب التي تحققت للمرة الأولى.

وبالإضافة إلى تحقيق 10 ميداليات ملونة بواقع ثلاث ذهبيات وفضيتين وخمس ميداليات برونزية، جاءت عن طريق ثلاث رياضات هي: الدراجات، والجودو، والقوس والسهم لأصحاب الهمم، استطاع أحمد المنصوري دراج منتخبنا الوطني إحراز الذهبية الأولى في تاريخ مشاركات الإمارات بدورات ألعاب التضامن الإسلامي منذ انطلاقها عام 2005، عند تتويجه بذهبية سباق الاسكراتش.

وتضمنت الألعاب التسع التي شاركت فيها الإمارات: الدراجات، والرماية، والجودو، والقوس والسهم، والقوس والسهم لأصحاب الهمم، والكاراتيه، والتايكواندو، والمبارزة، ورفع الأثقال، والسباحة.

وتعد مشاركة الإمارات في قونية هي الأفضل في تاريخ مشاركاتها بدورات ألعاب التضامن الإسلامي، وذلك منذ النسخة الأولى بجدة بالمملكة العربية السعودية عام 2005، والتي حققت الإمارات فيها خمس ميداليات، بواقع فضيتين وثلاث برونزيات، ثم الدورة الثالثة لألعاب التضامن الإسلامي التي استضافتها مدينة باليمبانغ الإندونيسية عام 2013 وحققت الإمارات فيها أربع ميداليات، بواقع فضية وثلاث برونزيات، وذلك بعد إلغاء النسخة الثانية عام 2009، فيما حصدت الإمارات أربع ميداليات ملونة بواقع فضية وثلاث برونزيات في النسخة الرابعة بالعاصمة الأذرية باكو عام 2017.