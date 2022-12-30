«دبي البحري» يكرّم «شركاء النجاح» مع ختام 2022

حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على توجيه الشكر والامتنان مع نهاية عام 2022 إلى شركاء النجاح في تنظيم فعاليات وسباقات النادي في الموسمين 2021-2022 و2022-2023، وذلك بتكريم ممثلي مختلف الجهات المتعاونة في الحفل الختامي لأغلى بطولات الموسم الذي أقيم في منطقة الجداف، بعد نهاية سباق النسخة رقم 26 من حدث كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

وقام سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه خالد خميس بن دسمال عضو مجلس إدارة النادي ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي ومحمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية، بتسليم ممثلي الجهات المتعاونة الدروع التذكارية في الحفل، إضافة الى بعض الشخصيات التي تسهم دائماً في إنجاح الفعاليات.

وقدّم السويدي درع النادي إلى القيادة العامة لشرطة دبي تسلمها المقدم علي عبدالله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في الإدارة العامة لمركز شرطة الموانئ، كما قدّم درعاً لمؤسسة دبي للإعلام تسلّمها محمد سعيد الكتبي المخرج بقنوات دبي الرياضية ودرعاً أخرى إلى عبدالله بن سويدان معلق السباقات الرياضية، ودرعاً الى الإعلامي خليفة الفلاسي من إذاعة الأولى (107.4 إف إم)، ودروعاً أخرى لممثلي هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ومؤسسة باور فيت للأنشطة الرياضية.