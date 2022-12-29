الطاير: نثق بأروابارينا ونحترم خياراته.. هدفنا لقب «خليجي 25»

أكّد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، حميد الطاير، أن هدف المنتخب من المشاركة في كأس الخليج العربي، المقررة بمدينة البصرة العراقية، خلال الفترة من السادس إلى 19 يناير المقبل، هو المنافسة على اللقب، معتبراً أن البطولة تعدّ أفضل إعداد للمشاركة في كأس آسيا 2023، مشيراً إلى أن المنتخب يضم 17لاعباً يشاركون للمرة الأولى في البطولة، في حين أن هناك بين خمسة وسبعة لاعبين سبق لهم المشاركة فيها.

وقال حميد الطاير في تصريحات صحافية: «نثق بقدرات المدير الفني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، ونحترم خياراته، ويجب عدم الاستعجال في الحكم على هذه الاختيارات، أو تقييم المنتخب قبل انطلاقة البطولة الخليجية».

وأوضح: «المدرب لديه وجهة نظر وطريقة لعب معينة وفكر محدد، وندعم قراراته، وبالتأكيد سنعقد جلسة مع اللاعب علي مبخوت هداف المنتخب والدوري، ونتمنى التوفيق للاعب والاستمرار في العطاء من أجل خدمة المنتخب».

وأضاف: «بالتأكيد علي مبخوت سيحترم وجهة نظر المدرب في عدم اختياره للمنتخب، وفي حال احتاج المدرب له في أي وقت، فإنه سيكون جاهزاً لخدمة المنتخب».

وتابع الطاير: «نحو 80% من عناصر المنتخب الحاليين هم العناصر نفسها التي ستكون جاهزة للمشاركة في كأس آسيا 2023، كما أن المنتخب يضم عناصر خبرة ولاعبين أصحاب أعمار سنية أقل».

وأشار الطاير إلى أن بعض العناصر المهمة ستغيب عن المنتخب بسبب الإصابة، أبرزهم محمد العطاس وطحنون الزعابي وشاهين عبدالرحمن.

وأكمل أن «القائمة الأولية للمنتخب ضمت نحو 26 لاعباً، تم اختيارهم عن قناعة من قبل المدرب، وذلك من منطلق حضوره للمباريات وتواصله مع مدربي الأندية».

وشدد الطاير على أنهم يراهنون على التحضير الجيد للمنتخب، خصوصاً أن مباراته الأولى في البطولة الخليجية ستكون أمام منتخب البحرين حامل اللقب.

وأوضح: «نراهن كذلك في هذه البطولة على الشباب وحماس اللاعبين، وروح الفريق الواحد، وأتمنى أن تكون مشاركة المنتخب هذا العام أفضل من آخر مشاركاته الدولية».

وختم الطاير أن «باب المنتخب مفتوح أمام أي لاعب يتألق ويثبت حضوره خلال الفترة المقبلة».

حميد الطاير:

• «يجب عدم الاستعجال في الحكم على هذه الاختيارات، أو تقييم المنتخب».

• «علي مبخوت سيحترم وجهة نظر المدرب في عدم اختياره للمنتخب».

• «80% من عناصر المنتخب الحاليين سيشاركون في كأس آسيا 2023».

خصيف: رجال المنتخب جاهزون للبطولة

قال حارس المنتخب الوطني، علي خصيف، في تصريحات صحافية إن «جميع لاعبي المنتخب في كامل الجاهزية للمشاركة في كأس الخليج العربي، ومعنويات اللاعبين مرتفعة، وهناك عزيمة وإصرار لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة»، مؤكداً أن «الغيابات والإصابات في صفوف المنتخب تشكل حافزاً ودافعاً لهم لتقديم الأفضل والتركيز الجيد».

وأضاف: «كلنا كلاعبين على قلب رجل، وكل لاعب طموحه أن يؤدي بشكل قوي من أجل تمثيل وطنه في هذه البطولة».

وأوضح: «بطولة كأس الخليج العربي تعطي دافعاً للاعبين للتألق وإثبات الذات، وتقديم أفضل ما لديهم».

الظنحاني: سعيد بالمشاركة الأولى

عبّر لاعب المنتخب الوطني، خالد الظنحاني، عن سعادته بالمشاركة الأولى له مع المنتخب في «خليجي 25»، واصفاً البطولة بأنها مولد لعدد من لاعبي «الأبيض».

وقال في تصريحات صحافية: «أسعى وكل زملائي اللاعبين إلى تقديم جهد بنسبة 200% حتى يكونوا على قدر المسوؤلية الملقاة على عاتقهم كلاعبين».

وأشار الظنحاني إلى روح العائلة الواحدة، وارتفاع الروح المعنوية لدى اللاعبين، والعزيمة القوية في صفوفهم خلال المعسكر الحالي في دبي.