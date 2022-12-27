5 تحديات تنتظر أروابارينا قبل «خليجي 25» أبرزها تعويض غياب مبخوت

يستعد منتخب الوطني لكرة القدم لخوض بطولة كأس الخليج 25 المقررة بمدينة البصرة العراقية خلال الفترة من السادس إلى 19 يناير المقبل، إذ سيلعب ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات قطر والبحرين والكويت، إذ يأمل الأبيض بالمنافسة على حصد لقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه بعدما كان قد فاز بها مرتين: في «خليجي 18» عام 2007 في الإمارات، و«خليجي 21» عام 2013 في البحرين في عهد المدربين السابقين الراحل الفرنسي برونو ميتسو والمدرب الوطني مهدي علي.

وبدأ المنتخب، أمس، معسكراً داخلياً في دبي يستمر حتى موعد السفر إلى مدينة البصرة في الثاني من الشهر المقبل، وسيخوض المنتخب تجربة ودية أمام منتخب لبنان في 30 المقبل، وذلك لاختبار جاهزية لاعبيه والعناصر التي تم اختيارها، في حين تنتظر مدرب المنتخب الأرجنتيني رولفو أروابارينا خمسة تحديات، أبرزها أهمية الاستقرار على التشكيلة والتوليفة المناسبة التي سيخوض بها المنتخب كأس الخليج العربي، وتحقيق إنجاز جديد للمنتخب يثبت من خلاله جدارته بثقة المسؤولين في اتحاد الكرة فيه لتولي تدريب المنتخب، إضافة إلى إيجاد مهاجم بديل يعوض به غياب المهاجم علي مبخوت الذي تم استبعاده من القائمة النهائية على الرغم من أنه يشكل إحدى أهم الأوراق الرابحة التي يعول عليها أروابارينا، بجانب أن المدرب مطالب باستعادة الشخصية القوية التي عرف بها المنتخب، حيث سيكون هذا الأمر الشغل الشاغل لأروابارينا بعد الإخفاق الأخير للمنتخب في الوصول إلى كأس العالم 2022 على الرغم من أنه كان قريباً من تحقيق هذا الهدف والحلم التاريخي بعدما كان المنتخب قد خاض مباراة الملحق المؤهل للمونديال أمام منتخب أستراليا، لكنه خسرها بهدفين مقابل هدف ليهدر المنتخب إنجازاً تاريخياً كان قاب قوسين أو أدنى منه.

وهناك تحدٍّ آخر يواجه مدرب المنتخب هو وجود مشكلة في المنظومة الدفاعية تحتاج إلى علاج من قبل الجهاز الفني فقد خاض المنتخب خلال الفترة الماضية ثماني مباريات في عهد أروابارينا، منها ثلاث رسمية وخمس ودية، واستقبلت شباكه خلالها 15 هدفاً مقابل تسجيله خمسة أهداف.

وضمت القائمة النهائية للمنتخب التي تم الإعلان عنها أمس، 25 لاعباً، من أصل 35 كان قد ضمهم في القائمة الموسعة وشهدت القائمة النهائية استبعاد 10 لاعبين أبرزهم مهاجم نادي الجزيرة والمنتخب علي مبخوت.

وتولى أروابارينا المنتخب في 13 فبراير الماضي وقاده حتى الآن في ثماني مباريات، منها ثلاث مباريات رسمية أمام كل من العراق وكوريا الجنوبية في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، ومباراة ملحق المونديال أمام أستراليا، إذ فاز في مباراة واحدة أمام كوريا الجنوبية بهدف سجله اللاعب عبدالله حارب وقاده للتأهل لملحق المونديال في حين خسر في مباراتين أمام العراق وأستراليا، وخاض المنتخب في عهد أروبارينا خمس مباريات ودية، منها مباراة ودية أمام غامبيا وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ومباراتين في معسكر النمسا في سبتمبر الماضي: الأولى أمام باراغواي وخسرها بهدف نظيف والثانية أمام فنزويلا وخسرها بأربعة أهداف نظيفة، فيما لعب مباراتين في معسكر أبوظبي الأخير أمام الأرجنتين وكازاخستان، خسر في الأولى بخمسة أهداف وفاز في الثانية بهدفين مقابل هدف.

التحديات الـ 5

1- استقرار التشكيلة وخلق توليفة مناسبة يخوض بها البطولة.

2- استعادة شخصية المنتخب القوية التي عرف بها.

3- معالجة وجود مشكلة في المنظومة الدفاعية بعدما استقبلت شباك

المنتخب 15 هدفاً في ثماني مباريات.

4- تعويض غياب المهاجم علي مبخوت أهم الأوراق الرابحة في المنتخب.

5- تحقيق إنجاز جديد للكرة الإماراتية من خلال خليجي 25.

استبعاد شاهين عبدالرحمن

قرر المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا استبعاد مدافع الشارقة شاهين عبدالرحمن من قائمة المنتخب بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.

وقال اتحاد كرة القدم على صفحته الرسمية عبر «تويتر»: «لاعب منتخبنا الوطني شاهين عبدالرحمن يغيب عن خليجي 25 في البصرة بداعي الإصابة في العضلة الخلفية وحاجته للعلاج والراحة أسبوعين».

25 لاعباً في القائمة النهائية للأبيض

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا القائمة النهائية للمنتخب التي ضمت 25 لاعباً من أصل 35 كان تم اختيارهم في القائمة الموسعة التي تم الإعلان عنها أخيراً، ويعد مهاجم المنتخب ونادي الجزيرة علي مبخوت أبرز اللاعبين المستبعدين من القائمة النهائية.

واللاعبون المختارون في القائمة النهائية هم: خالد عيسى، علي خصيف، خالد السناني، حسن المحرمي، خليفة الحمادي، وليد عباس، خالد الهاشمي، عبدالسلام محمد، خالد الظنحاني، عبدالعزيز هيكل، أحمد جميل، ماجد راشد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فلاح وليد، خالد البلوشي، حسين مهدي، محمد عبدالباسط، علي صالح، طحنون الزعابي، فابيو دي ليما، حارب عبدالله، يحيى الغساني، كايو كانيدو، سبيستيان تيغالي.