كأس القدرة للشباب والناشئين ينطلق اليوم في «بوذيب»

تنطلق فجر اليوم في قرية بوذيب العالمية للقدرة فعاليات «سباق كأس رئيس الدولة للشباب والناشئين للقدرة لمسافة 105 كلم (نجمة واحدة)»، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وتم تقسيمه إلى أربع مراحل.

ويقام السباق وفقاً لنظامي بروتوكول بوذيب، وتصنيف الاتحاد الدولي للفروسية، ويتوقع أن يشهد مشاركة كبيرة لمختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة.

وطبقاً لبروتوكول «بوذيب»، تم تخصيص جوائز مالية عبارة عن 70 ألف درهم لصاحب المركز الأول، و50 ألف درهم للثاني، و40 ألف درهم للثالث، و25 ألف درهم للرابع، و20 ألف درهم للخامس، و15 ألف درهم من المركز السادس إلى الـ15.

وطبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي، ينال صاحب المركز الأول 48 ألف درهم، والثاني 35 ألف درهم، والثالث 25 ألف درهم، والرابع 20 ألف درهم، والخامس 17 ألف درهم.

وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 34 كلم باللون الأحمر، تعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها 30.80 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، ثم تنطلق المرحلة الثالثة باللون الأبيض، ومسافتها 20.17 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، وتنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأخضر لمسافة 20.07 كلم.

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط والضوابط، وتقرر أن الحد الأدنى لعمر الجواد ست سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن 60 كلغم مع السرج.

ويصاحب الفعاليات التي ينظمها ويشرف عليها اتحاد الفروسية والسباق، سباق دولي تأهيلي لمسافة 122 كلم.